China prohibirá manijas ocultas en los carros a partir de 2027

China prohibirá a partir del año que viene las manillas ocultas en las puertas de los coches, utilizadas habitualmente en los vehículos eléctricos de Tesla y en muchos otros modelos EV.

Todas las puertas de los automóviles deben incluir una función de desbloqueo mecánico de las manillas, excepto las del portón trasero, según los detalles publicados el lunes por el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información chino.

Según las autoridades, el objetivo de esta política es abordar los problemas de seguridad tras los accidentes mortales con vehículos eléctricos en los que las puertas electrónicas no funcionaron y los pasajeros quedaron atrapados en el interior de los vehículos.

El nuevo requisito entrará en vigor el 1 de enero de 2027. En el caso de los modelos ya homologados, los fabricantes tendrán hasta el 1 de enero de 2029 para introducir cambios en el diseño que se ajusten a la normativa.

Vehículos como el Model Y y el Model 3 de Tesla, el iX3 de BMW y otros modelos de muchas marcas chinas incorporan manillas retráctiles que podrían estar sujetas a la nueva normativa.

Chris Liu, analista senior de Omdia, un grupo de investigación y asesoramiento tecnológico con sede en Shanghái, afirma que la repercusión mundial de las nuevas normas chinas podría ser considerable y que otras jurisdicciones podrían seguir el ejemplo de las manillas retráctiles. Los fabricantes de automóviles tendrán que hacer frente a costosos rediseños o adaptaciones.

“China es el primer gran mercado automovilístico que prohíbe explícitamente los tiradores eléctricos de las puertas ocultas que se abren y cierran a presión”, afirma. “Aunque otras regiones han señalado problemas de seguridad, China es la primera en formalizarlo en una norma de seguridad nacional”.

Según Liu, es probable que los organismos reguladores de Europa y otros países hagan referencia al planteamiento chino o se alineen con él. Los nuevos requisitos afectarían más a los vehículos eléctricos de gama alta, ya que los tiradores retráctiles “se consideran una declaración de diseño y aerodinámica”, añadió.

El Ministerio de Industria y Tecnología de la Información chino publicó en septiembre un borrador de las normas propuestas para que el público lo comentara.