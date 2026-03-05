Concesionarios de Toyota en Puerto Rico invertirán $100 millones en remodelaciones y expansiones

Una decena de concesionarios Toyota invertirán $100 millones para remodelar o expandir sus operaciones en Puerto Rico.

Al menos seis de los proyectos conllevarán la relocalización de los puntos de ventas de autos nuevos, detalló Danny Oliva, vicepresidente de Operaciones de la marca en el mercado local.

El ejecutivo precisó que los concesionarios localizados en Naguabo y San Sebastián están entre los que contarán con instalaciones nuevas.

Los puntos de venta estarían al nivel del nuevo Toyota de Aguadilla, que abrió sus puertas a finales del año pasado tras una inversión de $9 millones.

“Actualmente tenemos 10 proyectos: 10 de nuestros 26 concesionarios están construyendo un concesionario nuevo al que se mudarán, o están expandiendo sus instalaciones actuales. El resto de los concesionarios ya han invertido o están a punto de hacerlo”, subrayó Jaycie Dane, presidenta de Toyota de Puerto Rico.

PUBLICIDAD

“Piénsenlo, es aproximadamente la mitad de nuestra red de concesionarios con algún tipo de proyecto significativo en marcha. Esa es una gran demostración de su confianza en el futuro de Toyota, ya que están invirtiendo en su propio futuro”, agregó.

Además de las inversiones que realizarán los concesionarios, Toyota invertirá $55 millones para ampliar el centro de distribución que opera en Toa Baja.

El espacio ahora contaría con 150,000 pies cuadrados, se informó.

“Entre nuestras inversiones y las de los concesionarios, estamos hablando de $150 millones que se están invirtiendo en la isla para asegurar nuestro crecimiento en el futuro. Estamos muy orgullosos de eso”, dijo Dane.

Por su parte, Danny Oliva, vicepresidente de Operaciones de Toyota de Puerto Rico, reclamó que las inversiones en agenda son necesarias para alinear a los concesionarios y las instalaciones de la marca a la estrategia de crecimiento.

En 2025, Toyota repitió como el fabricante de autos nuevos de mayor demanda en la isla, al vender sobre 30,000 unidades y alcanzar una participación de mercado de 30%.

De igual forma, Lexus -la marca de lujo del fabricante- cerró el año pasado con la venta de 1,795 unidades, un crecimiento de 20%.

La marca también registró un alza en la División de Piezas y Servicio, que cerró el año pasado con ventas ascendentes a $90 millones.

1 / 5 | Highlander 2027: conoce cómo es la nueva SUV eléctrica de Toyota. La Toyota Highlander 2027 es el cuarto vehículo eléctrico de batería (BEV, por sus siglas en inglés) de la marca japonesa e integra un nuevo diseño y tecnología. - Suministrada 1 / 5 Highlander 2027: conoce cómo es la nueva SUV eléctrica de Toyota La Toyota Highlander 2027 es el cuarto vehículo eléctrico de batería (BEV, por sus siglas en inglés) de la marca japonesa e integra un nuevo diseño y tecnología. Suministrada Compartir

En el caso de Toyota, Oliva sostuvo que la expectativa de este año es retener el liderato, con la venta de 33,000 carros nuevos.

“Estos crecimientos de los que hemos hablado, ya sea en ventas o en piezas, accesorios y servicio, requieren una inversión mayor”, sostuvo.

PUBLICIDAD

Para mantener el ritmo de crecimiento, Toyota apostará a sus productos de mayor demanda. En concreto, Toyota detalló que espera vender 8,000 unidades del modelo RAV4, 6,500 de Corolla Cross, 5,500 de Corolla y 4,000 de Tacoma.

De igual forma, como anticipó este diario recientemente, la marca introducirá al mercado tres modelos eléctricos: el bZ Woodland, el CH-R y el Highlander.

Lexus, mientras tanto, sumará a su portafolio los nuevos IS, ES y TZ.

“Nosotros continuamos apostando a todo lo que es esta línea electrificada, tener diferentes trenes motrices en nuestros productos”, sostuvo.

Actualmente, destacó, uno de cada cinco vehículos vendidos por Toyota en Puerto Rico es electrificado, lo que permitió que, en 2025, la marca obtuviera una participación de 72% en el segmento de vehículos electrificados, un aumento de 9% respecto al 2024.

Cuestionado sobre si la posible eliminación de la exención del pago de arbitrios aplicable a los carros híbridos enchufables y eléctricos podría desalentar la demanda de este tipo de vehículos, Emilio Isidoro, gerente sénior de Operaciones de Vehículos, reclamó que “el cliente va a apostar por el valor del vehículo”.

“El no pagar arbitrios es un valor agregado. Vamos a seguir dándole opciones al mercado aunque no existan estos beneficios”, expresó Isidoro.

De otra parte, José Carreño, director ejecutivo y CEO de Toyota Financial Services (TFS), celebró que el brazo financiero de la marca ya gestiona una cartera de préstamos que asciende a $2,500 millones.

El ejecutivo destacó que el 46% de las unidades vendidades en 2025 se financieron a través de TFS.

A preguntas de este diario, Carreño reconoció que el objetivo del fabricante que más de la mitad de los carros que vende Toyota se financien a través de la firma financiera que dirige, meta que se alcanzaría este año.