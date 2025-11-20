Distribuidor de Kia, Nissan e Infiniti amplía su centro de distribución en Cataño

Motorambar, distribuidor de Kia, Nissan e Infiniti en Puerto Rico, está ampliando su centro de distribución de piezas y accesorios localizado en Cataño.

La empresa es representante de los accesorios Thule, WeatherTech y Omac en Puerto Rico e Islas Vírgenes.

De inmediato, no se precisó a cuánto asciende la inversión en el proyecto.

“Este proyecto simboliza nuestra visión de futuro. Más allá de una expansión física, representa el compromiso de Motorambar con la excelencia operativa, la continuidad del negocio y la confianza en el potencial de hacer negocios en Puerto Rico”, expresó José Ordeix, presidente de Motorambar, en un comunicado de prensa.

De acuerdo con Motorambar, la expansión busca optimizar los procesos logísticos, aumentar la capacidad de respuesta y fortalecer la red de servicio hacia los concesionarios y el resto de clientes de la empresa.

Las instalaciones, que serán un anexo del almacén actual, estarán listas durante la primavera de 2026, se informó.

De acuerdo con Motorambar, las obras despertaron el interés de universidades y asociaciones relacionadas a la ingeniería y la construcción, que han visitado las instalaciones como parte de sus programas de observación y “shadowing”.

El lugar también ha sido visitado por colaboradores de Motorambar, con el objetivo de observar el progreso de los trabajos y conocer cómo su desarrollo incidirá sobre los objetivos de la empresa.

La expansión del centro de distribución coincide con la celebración de los 60 años de operaciones de Motorambar en Puerto Rico, una subsidiaria del conglomerado dominicano Grupo Ambar.

Los inicios de la empresa se remontan a la década de 1960, cuando adquirió la distribución de la marca Datsun en Puerto Rico.