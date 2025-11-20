Opinión
20 de noviembre de 2025
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Distribuidor de Kia, Nissan e Infiniti amplía su centro de distribución en Cataño

La instalación estará lista en 2026

20 de noviembre de 2025 - 11:10 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La expansión del centro de distribución de Motorambar busca optimizar los procesos logísticos. (Suministrada)
José Orlando Delgado Rivera
Por José Orlando Delgado Rivera
Periodista de Negociosjoseorlando.delgado@gfrmedia.com

Motorambar, distribuidor de Kia, Nissan e Infiniti en Puerto Rico, está ampliando su centro de distribución de piezas y accesorios localizado en Cataño.

La empresa es representante de los accesorios Thule, WeatherTech y Omac en Puerto Rico e Islas Vírgenes.

De inmediato, no se precisó a cuánto asciende la inversión en el proyecto.

“Este proyecto simboliza nuestra visión de futuro. Más allá de una expansión física, representa el compromiso de Motorambar con la excelencia operativa, la continuidad del negocio y la confianza en el potencial de hacer negocios en Puerto Rico”, expresó José Ordeix, presidente de Motorambar, en un comunicado de prensa.

De acuerdo con Motorambar, la expansión busca optimizar los procesos logísticos, aumentar la capacidad de respuesta y fortalecer la red de servicio hacia los concesionarios y el resto de clientes de la empresa.

Las instalaciones, que serán un anexo del almacén actual, estarán listas durante la primavera de 2026, se informó.

De acuerdo con Motorambar, las obras despertaron el interés de universidades y asociaciones relacionadas a la ingeniería y la construcción, que han visitado las instalaciones como parte de sus programas de observación y “shadowing”.

El lugar también ha sido visitado por colaboradores de Motorambar, con el objetivo de observar el progreso de los trabajos y conocer cómo su desarrollo incidirá sobre los objetivos de la empresa.

La expansión del centro de distribución coincide con la celebración de los 60 años de operaciones de Motorambar en Puerto Rico, una subsidiaria del conglomerado dominicano Grupo Ambar.

Los inicios de la empresa se remontan a la década de 1960, cuando adquirió la distribución de la marca Datsun en Puerto Rico.

No fue hasta la década de 1990 cuando Motorambar logró la representación exclusiva de Infiniti y, posteriormente, en 2000, consiguió los derechos exclusivos de Kia en Puerto Rico y las Islas Vírgenes de Estados Unidos.

ACERCA DEL AUTOR
José Orlando Delgado Rivera
José Orlando Delgado RiveraArrow Icon
José Orlando Delgado Rivera trabaja como reportero de la sección de Negocios de El Nuevo Día, con enfoque en la cobertura de turismo, autos, economía, finanzas, entre otros, tanto en Puerto...
