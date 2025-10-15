El Nissan Sentra 2026 llegará con un diseño renovado

El Nissan Sentra 2026 llegará a los concesionarios de la marca japonesa a finales de este año, con un diseño renovado y nuevos ofrecimientos tecnológicos.

Juan Santana Chea, director comercial de Nissan en Motorambar, precisó que el sedán estará disponible en cuatro versiones: S, SV, SR y SL.

“El nuevo Nissan Sentra 2026 convierte la rutina en una experiencia emocionante, gracias a su diseño sofisticado y conectividad sin complicaciones, respaldado por la solidez de una marca con más de 40 años de experiencia”, expresó Santana Chea, en un comunicado de prensa. “Es un vehículo perfecto, con un diseño excepcional y tecnologías de vanguardia”.

El diseño del Nissan Sentra 2026 es dinámico y sofisticado, con líneas definidas y una silueta equilibrada, reclamó la marca. Su parrilla V-Motion, ahora evolucionada, se extiende hacia una firma luminosa distintiva que aporta carácter y presencia.

Los laterales aerodinámicos y la cabina elegante contrastan con los guardalodos robustos, resaltó Nissan.

Así es el interior del nuevo Nissan Sentra 2026. (Suministrada)

Además, la marca destacó que las opciones de aros de 16, 17 o 18 pulgadas complementan el diseño con patrones que transmiten movimiento.

El interior del nuevo Sentra, entretanto, cuenta con un techo corredizo eléctrico inclinable disponible, iluminación ambiental de 64 colores y guía con calefacción. De igual forma, posee una tapicería de suave acabado y tiene el mejor espacio para las piernas en la parte delantera de su clase, lo que ayuda a los conductores a estar más cómodos al conducir.

Además, por primera vez, cuenta con un cargador inalámbrico para teléfonos.

El modelo, se informó, está equipado con una pantalla central de infoentretenimiento de 12.3 pulgadas compatible con Android Auto y Apple CarPlay.

En comparación con el Sentra anterior, la nueva pantalla de infoentretenimiento es dos veces más brillante para facilitar la lectura en diversas condiciones de iluminación. El nuevo modelo también cuenta con tres puertos USB-C que permiten mantener los dispositivos cargados en todo momento.

Las versiones SV y superiores ofrecen conectividad inalámbrica para CarPlay, junto con un sistema de audio de ocho bocinas que brinda una experiencia envolvente. Mientras, las versiones SL y el paquete SR Premium integran el exclusivo Monitor Inteligente Around View con Detección de Objetos en Movimiento, diseñado para facilitar el estacionamiento en espacios reducidos.