15 de octubre de 2025
88°lluvia ligera
NegociosAutos
Suscriptores
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

El Nissan Sentra 2026 llegará con un diseño renovado

Se espera que el modelo esté disponible en Puerto Rico a finales de este año

15 de octubre de 2025 - 2:33 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El diseño del Nissan Sentra 2026 es dinámico y sofisticado, con líneas definidas y una silueta equilibrada, reclamó la marca. (Suministrada)
José Orlando Delgado Rivera
Por José Orlando Delgado Rivera
Periodista de Negociosjoseorlando.delgado@gfrmedia.com

El Nissan Sentra 2026 llegará a los concesionarios de la marca japonesa a finales de este año, con un diseño renovado y nuevos ofrecimientos tecnológicos.

Juan Santana Chea, director comercial de Nissan en Motorambar, precisó que el sedán estará disponible en cuatro versiones: S, SV, SR y SL.

“El nuevo Nissan Sentra 2026 convierte la rutina en una experiencia emocionante, gracias a su diseño sofisticado y conectividad sin complicaciones, respaldado por la solidez de una marca con más de 40 años de experiencia”, expresó Santana Chea, en un comunicado de prensa. “Es un vehículo perfecto, con un diseño excepcional y tecnologías de vanguardia”.

El diseño del Nissan Sentra 2026 es dinámico y sofisticado, con líneas definidas y una silueta equilibrada, reclamó la marca. Su parrilla V-Motion, ahora evolucionada, se extiende hacia una firma luminosa distintiva que aporta carácter y presencia.

Los laterales aerodinámicos y la cabina elegante contrastan con los guardalodos robustos, resaltó Nissan.

Así es el interior del nuevo Nissan Sentra 2026.
Así es el interior del nuevo Nissan Sentra 2026. (Suministrada)

Además, la marca destacó que las opciones de aros de 16, 17 o 18 pulgadas complementan el diseño con patrones que transmiten movimiento.

El interior del nuevo Sentra, entretanto, cuenta con un techo corredizo eléctrico inclinable disponible, iluminación ambiental de 64 colores y guía con calefacción. De igual forma, posee una tapicería de suave acabado y tiene el mejor espacio para las piernas en la parte delantera de su clase, lo que ayuda a los conductores a estar más cómodos al conducir.

Además, por primera vez, cuenta con un cargador inalámbrico para teléfonos.

El modelo, se informó, está equipado con una pantalla central de infoentretenimiento de 12.3 pulgadas compatible con Android Auto y Apple CarPlay.

En comparación con el Sentra anterior, la nueva pantalla de infoentretenimiento es dos veces más brillante para facilitar la lectura en diversas condiciones de iluminación. El nuevo modelo también cuenta con tres puertos USB-C que permiten mantener los dispositivos cargados en todo momento.

Las versiones SV y superiores ofrecen conectividad inalámbrica para CarPlay, junto con un sistema de audio de ocho bocinas que brinda una experiencia envolvente. Mientras, las versiones SL y el paquete SR Premium integran el exclusivo Monitor Inteligente Around View con Detección de Objetos en Movimiento, diseñado para facilitar el estacionamiento en espacios reducidos.

El nuevo modelo Sentra 2026 incluye de serie el sistema Safety Shield 360, que integra avanzadas tecnologías de asistencia al conductor para brindar mayor tranquilidad en cada viaje, entre ellas se destacan el Asistente de Punto Ciego.

José Orlando Delgado Rivera
José Orlando Delgado Rivera trabaja como reportero de la sección de Negocios de El Nuevo Día, con enfoque en la cobertura de turismo, autos, economía, finanzas, entre otros, tanto en Puerto...
