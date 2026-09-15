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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Enterprise vuelve a Hatillo con una inversión de $650,000

La apertura del centro de alquiler de autos y camiones se da a nueve años de que el huracán María destruyera la localidad anterior

15 de septiembre de 2026 - 2:10 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Enterprise reabre en Hatillo, donde ofrece alquiler de vehículos regulares y de camiones. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Con una inversión de $650,000, la proveedora de alquiler de vehículos Enterprise restableció sus operaciones en Hatillo.

En las nuevas instalaciones, ubicadas en el Km 81.5 de la PR-2, se ofrece tanto la renta de vehículos regulares, mediante Enterprise Rent-A-Car, como de camiones, con Enterprise Truck Rental.

El lote tiene capacidad para 100 vehículos, con instalaciones de más de 2,000 metros cuadrados, según informó la empresa mediante comunicado.

La apertura se produce a nueve años de que el huracán María destruyera la localidad previa y coincide con los 20 años de la empresa en Puerto Rico.

“Restablecer nuestras operaciones en Hatillo representa un logro importante para nuestro equipo y nuestros clientes”, expresó Luis Limardo, vicepresidente y gerente general de Enterprise en Puerto Rico.

“Hace tiempo reconocemos la necesidad de servicios de transportación accesibles en esta región”, añadió el ejecutivo.

“Esta inversión nos permite servir nuevamente a la comunidad y apoyar a los residentes, a los clientes de reemplazo por seguros, a los concesionarios de autos y a los comercios de todo Puerto Rico”, agregó Limardo.

Red de 23 localidades

En sus 20 años de presencia local, Enterprise ha crecido hasta alcanzar 23 localidades en toda la isla y contar con unos 300 empleados. La red de localidades apoya a diversas industrias, como construcción, energía, salud y logística.

Como marca insignia de Enterprise Mobility, Enterprise Rent-A-Car fue fundada en 1957 y se enfoca en servir a turistas y viajeros de negocio mediante su red de localidades en aeropuertos y dentro de comunidades.

Mientras, en 1999, Enterprise Mobility inició un proyecto piloto de alquiler de vanes y camiones para sus clientes.

Tal fue el éxito, que hoy hay cerca de 600 localidades de Enterprise Truck Rental en Estados Unidos y Canadá, se informó.

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HatilloHuracán MaríaAutos
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