Enterprise vuelve a Hatillo con una inversión de $650,000

Con una inversión de $650,000, la proveedora de alquiler de vehículos Enterprise restableció sus operaciones en Hatillo.

En las nuevas instalaciones, ubicadas en el Km 81.5 de la PR-2, se ofrece tanto la renta de vehículos regulares, mediante Enterprise Rent-A-Car, como de camiones, con Enterprise Truck Rental.

El lote tiene capacidad para 100 vehículos, con instalaciones de más de 2,000 metros cuadrados, según informó la empresa mediante comunicado.

La apertura se produce a nueve años de que el huracán María destruyera la localidad previa y coincide con los 20 años de la empresa en Puerto Rico.

“Restablecer nuestras operaciones en Hatillo representa un logro importante para nuestro equipo y nuestros clientes”, expresó Luis Limardo, vicepresidente y gerente general de Enterprise en Puerto Rico.

PUBLICIDAD

“Hace tiempo reconocemos la necesidad de servicios de transportación accesibles en esta región”, añadió el ejecutivo.

“Esta inversión nos permite servir nuevamente a la comunidad y apoyar a los residentes, a los clientes de reemplazo por seguros, a los concesionarios de autos y a los comercios de todo Puerto Rico”, agregó Limardo.

Red de 23 localidades

En sus 20 años de presencia local, Enterprise ha crecido hasta alcanzar 23 localidades en toda la isla y contar con unos 300 empleados. La red de localidades apoya a diversas industrias, como construcción, energía, salud y logística.

Como marca insignia de Enterprise Mobility, Enterprise Rent-A-Car fue fundada en 1957 y se enfoca en servir a turistas y viajeros de negocio mediante su red de localidades en aeropuertos y dentro de comunidades.

Mientras, en 1999, Enterprise Mobility inició un proyecto piloto de alquiler de vanes y camiones para sus clientes.