Estas son las funciones de asistencia al conductor que querrás en tu próximo auto usado

En los últimos años, cada vez más vehículos de todo tipo de precios han venido equipados con una serie de sistemas avanzados de asistencia al conductor como equipamiento de serie. Estudios del Insurance Institute for Highway Safety y otras organizaciones han demostrado que estas funciones pueden ayudarle a mantener la atención en la carretera e incluso a evitar o reducir la gravedad de una colisión.

Pero comprar un vehículo usado puede ser complicado. Un vehículo de hace siete años, por ejemplo, podría tener una o dos funciones de serie, y luego quizás algunas más como equipamiento opcional. Si va a comprar un vehículo usado, ¿cómo saber qué buscar? Los expertos en automoción de Edmunds detallan las funciones que creen que más necesita conocer y ofrecen consejos sobre cómo determinar si su próxima compra de vehículo usado las tendrá.

Advertencia de colisión frontal y frenado automático de emergencia

La advertencia de colisión frontal es una ayuda avanzada a la conducción que puede utilizar señales de audio o visuales para alertar al conductor si el sistema detecta que es probable o inminente una colisión frontal. Generalmente, los sistemas pueden detectar vehículos parados o en movimiento, y un número cada vez mayor puede detectar peatones y ciclistas. Si el vehículo se acerca demasiado rápido a un objeto detectado, el sistema emitirá una advertencia.

El frenado automático de emergencia añade otra capa de asistencia al conductor. Utiliza los mismos sensores que la advertencia de colisión frontal. Si el conductor no reacciona a tiempo a la advertencia, el vehículo puede accionar automáticamente los frenos para reducir la velocidad o detener el vehículo antes de que se produzca una colisión, o al menos disminuir la gravedad del impacto.

Advertencia de ángulo muerto y alerta de tráfico cruzado trasero

Aunque se trata de dos funciones separadas, muchos fabricantes de automóviles suelen agruparlas en un nivel de equipamiento específico o en un paquete de opciones. La advertencia de ángulo muerto es probablemente una de las ayudas avanzadas a la conducción más conocidas. Al igual que los demás sistemas aquí enumerados, se basa en una serie de sensores para informar al conductor si un vehículo está fuera de la vista. La advertencia suele comunicarse con una señal visual situada en el retrovisor lateral o cerca de él, junto con alguna forma de advertencia audible.

La alerta de tráfico cruzado trasero entra en juego cuando se mete la marcha atrás en un vehículo. El sistema emite advertencias audibles y visuales si algo o alguien no detectado se acerca por cualquiera de los lados. Esto puede ser valioso cuando, por ejemplo, se sale marcha atrás de un aparcamiento y un vehículo que de otro modo no se vería se acerca rápidamente por cualquiera de los lados.

Frenado automático en reversa

Una de las funciones relativamente más nuevas en esta línea de ayudas avanzadas a la conducción recomendadas por Edmunds, el frenado automático de emergencia en reversa aplica los frenos cuando la serie de sensores del vehículo detecta una colisión inminente con algo inmediatamente detrás de él. El beneficio clave es que, incluso si el conductor no reacciona a tiempo a las diversas advertencias en el coche, el frenado automático en reversa está ahí para tomar el control. Esta función podría evitar un costoso encuentro con algo como una pared de hormigón o un pilar en una estructura de estacionamiento concurrida.

Sistema de cámara de estacionamiento con visión periférica

Incluso los mejores conductores pueden necesitar ayuda adicional para estacionar en situaciones difíciles. Por eso Edmunds recomienda un sistema de cámara de visión periférica. Va más allá de una cámara de reversa típica, ya que proporciona una vista de pájaro del vehículo.

Esto se hace mediante un sistema de cámaras situadas alrededor del coche o camión. Cuando se está en reversa, se muestra una imagen cenital en la pantalla de infoentretenimiento y, en muchos casos, se incluyen algún tipo de directrices y advertencias audibles para alertar al conductor si un obstáculo cercano está demasiado cerca.

¿Cómo determinar si un vehículo usado tiene estas características?

Desafortunadamente, esto no es fácil. Por ejemplo, digamos que usted está comprando un Toyota RAV4 2016. Toyota ofreció un paquete opcional cuando el vehículo era nuevo que añadió la advertencia de colisión frontal y el frenado automático de emergencia. La advertencia de punto ciego también era opcional. Ah, pero usted consiguió esas características como equipo estándar si usted compró el ajuste superior Limited del RAV4. ¿Confundido todavía? Pero para 2020, el RAV4 tenía advertencia de colisión frontal estándar y frenado automático, y un sistema de cámara de visión envolvente era opcional.

Nuestro principal consejo es investigar los vehículos que le interesan en sitios web de automóviles como Edmunds o consultar el sitio web de la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras del gobierno de Estados Unidos. El uso de un agente de inteligencia artificial también puede ayudar a acelerar su búsqueda, aunque querrá comprobar las fuentes de la búsqueda para asegurarse.

Edmunds dice

Un número creciente de coches y camiones usados están equipados con ayudas al conductor que pueden ayudar a los conductores a evitar un accidente y reducir algunos de los factores de estrés que vienen junto con la conducción diaria. Como regla general, comprar el año más nuevo que pueda aumentará sus posibilidades de obtener ayudas al conductor más avanzadas como equipo estándar.