18 de septiembre de 2025
78°lluvia ligera
NegociosAutos
Suscriptores
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Toyota y Hyundai retiran más de 1.1 millones de vehículos por fallos en cinturones y pantallas

Entre los modelos se encuentran el Venza, RAV 4, Corolla, Tacoma y Highlander, entre otros

18 de septiembre de 2025 - 2:52 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Toyota y Hyundai están retirando del mercado un total combinado de 1.1 millones de vehículos debido a problemas con las pantallas del panel de instrumentos y los cinturones de seguridad, informaron el jueves los reguladores automotrices de Estados Unidos. (Jae C. Hong)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Toyota y Hyundai están retirando del mercado un total combinado de 1.1 millones de vehículos debido a problemas con las pantallas del panel de instrumentos y los cinturones de seguridad, informaron el jueves los reguladores automotrices de Estados Unidos.

Toyota está retirando 591,377 automóviles porque la pantalla del panel de instrumentos puede fallar y no mostrar al conductor información crítica, incluyendo la velocidad del vehículo, el sistema de frenos y las luces de advertencia de presión de los neumáticos, lo que podría llevar a un accidente y lesiones.

Los modelos incluidos en el retiro de Toyota son los Venza, RAV 4 Prime, RAV 4, GR Corolla y Crown de 2023-2024; Lexus TX y LS y Toyota Tacoma y Grand Highlander de 2024-2025; Lexus RX, Toyota Crown Signia, Camry, RAV 4 híbrido enchufable y cuatro Runner de 2025.

Woven City, cerca del Monte Fuji en Japón, es el lugar donde el fabricante japonés de automóviles Toyota planea probar cómo será la vida cotidiana con robótica, inteligencia artificial y transporte autónomo de cero emisiones.Daisuke Toyoda, un ejecutivo a cargo del proyecto de la familia fundadora de la automotriz, recalcó que no se trata de “una ciudad inteligente”. “Estamos creando un campo de pruebas para la movilidad, así que es un poco diferente. No somos un desarrollador inmobiliario”, comentó el sábado durante una visita a las instalaciones, donde ya se ha completado la primera fase de la construcción.Los responsables de la multinacional japonesa reconocieron que no esperan obtener ganancias de Woven City, al menos no durante unos años.
1 / 10 | FOTOS: Así es Woven City, la ciudad de prueba futurista de Toyota. Woven City, cerca del Monte Fuji en Japón, es el lugar donde el fabricante japonés de automóviles Toyota planea probar cómo será la vida cotidiana con robótica, inteligencia artificial y transporte autónomo de cero emisiones. - The Associated Press

Los concesionarios actualizarán el software del panel de instrumentos para los vehículos no híbridos enchufables sin costo alguno. Para los híbridos enchufables, los concesionarios reemplazarán la pantalla del panel o actualizarán el software, también sin costo alguno.

Los propietarios pueden contactar al servicio al cliente de Toyota al 1-800-331-4331. Los números de Toyota para este retiro son 25TB08 y 25TA08. Los números de Lexus para este retiro son 25LB05 y 25LA05.

De otra parte, el retiro de Hyundai incluye 568,580 SUVs Palisade en los que las hebillas de los cinturones de seguridad pueden no engancharse y no sujetar adecuadamente a los pasajeros en un accidente, aumentando la posibilidad de lesiones.

Hasta que se realice una solución, se aconseja a los pasajeros insertar el cinturón firmemente en la hebilla con un movimiento rápido y directo, tirando del cinturón para asegurarse de que esté completamente asegurado. Los concesionarios inspeccionarán y reemplazarán las hebillas según sea necesario, sin costo alguno.

Los propietarios pueden contactar al servicio al cliente de Hyundai al 1-855-371-9460. El número de Hyundai para este retiro es 283. Los propietarios pueden buscar su número de identificación del vehículo, o VIN, en NHTSA.gov.

ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo.
