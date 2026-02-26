Jeep vuelve con fuerza al segmento de SUVs medianas con la Cherokee 2026

Luego de tres años sin participación en el segmento de SUVs medianas, el de mayor demanda en Puerto Rico, Jeep presentó la nueva Cherokee 2026, el primer modelo híbrido de la marca.

Ricardo García, gerente general de Stellantis Puerto Rico, describió la Cherokee como una “leyenda” que ayudará a impulsar las ventas del fabricante estadounidense en la isla.

“Sabemos que la industria de autos ha ido bajando. El último año bajó 9% y se espera que haya otra reducción, pero nosotros no vamos a decrecer. Al revés, nosotros vamos a crecer”, reclamó el ejecutivo durante un evento celebrado en el hotel Caribe Hilton, en San Juan y donde se dio a conocer el nuevo modelo.

La nueva Cherokee, cuyo precio inicial de venta asciende a $44,995, ahora ofrece una apariencia moderna y robusta gracias a la integración de líneas verticales que hacen un guiño a los modelos clásicos de Jeep.

El precio inicial de venta de la Jeep Cherokee 2026 asciende a $44,995. (Suministrada)

En la parte frontal, los nuevos focos LED en forma de “u”, además de la parrilla tradicional de Jeep, consolidan el diseño.

A nivel de desempeño, la Cherokee combina un motor turbo de combustión interna con dos motores eléctricos y una batería.

El tren motriz híbrido genera 210 caballos de fuerza y 230 libras-pie de torque, logrando un rendimiento estimado de 37 millas por galón combinadas y más de 500 millas de autonomía por tanque, según Jeep.

García destacó que la Cherokee mantiene las capacidades 4x4 en las cuatro versiones en las que estará disponible: el base, Laredo, Limited y Overland.

Concretamente, los modelos incluyen el sistema Jeep Active Drive I con desconexión automática del eje trasero y el sistema Selec-Terrain con cuatro modos de manejo: Auto, Sport, Snow y Sand/Mud.

En total, la Cherokee ofrece 3,500 libras de capacidad de remolque, 8 pulgadas de altura respecto al suelo y capacidad de vadeo de agua de hasta 20 pulgadas, se informó.

“Nuestro corazón es 4x4″, subrayó García.

García agregó que la SUV ostenta 140 funciones de seguridad, incluyendo el sistema de sensores para ayudar en la detección de obstáculos, frenado automático de emergencia con detección de peatones y ciclistas, monitoreo de punto ciego y alerta de vehículos que se aproximan al retroceder.

El interior de la Cherokee fue rediseñado y su apariencia es más sofisticada que la versión anterior.

Una pantalla táctil de 12.3 pulgadas integrada con el sistema Uconnect 5, por ejemplo, cobra protagonismo en la cabina.

El interior de la Jeep Cherokee 2026 luce mucho más sofisticado que la generación anterior. (Suministrada)

García destacó, entretanto, que la nueva Cherokee aumentó en un 30% el espacio de carga en el interior.

“Nos alegra muchísimo tener este producto porque sabemos que vamos a poder competir contra los otros productos que están en ese segmento, que son lo más que las otras marcas venden están ahí”, dijo Garía en referencia a la RAV4 de Toyota y la Tucson de Hyundai.

“Este año nosotros vamos a ser mucho más agresivos y vamos a crecer”, recalcó el ejecutivo.

En 2026, las marcas de Stellantis en Puerto Rico, que además de Jeep incluyen a Chrysler, Dodge, Fiat y RAM, vendieron 7,135 unidades, una reducción de 8.46%.

García, empero, aseguró que el 2026 será de crecimiento por el lanzamiento de hasta ocho nuevos modelos entre todas las marcas.