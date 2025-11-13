Opinión
13 de noviembre de 2025
84°lluvia ligera
NegociosAutos
Suscriptores
Bolsa de valores 06:00 PM
S&P 500
6775.26
-1.11%
·
Dow Jones
47874.12
-0.79%
·
Nasdaq
23004.57
-1.72%
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Kia presenta la segunda generación de la Telluride

La SUV llegará a las concesionarios a inicios de 2026

13 de noviembre de 2025 - 12:46 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La Kia Telluride 2027 estará disponible en una versión X-Pro. (Kia Telluride)
José Orlando Delgado Rivera
Por José Orlando Delgado Rivera
Periodista de Negociosjoseorlando.delgado@gfrmedia.com

Kia presentó la segunda generación de la Telluride, la SUV del fabricante coreano que hará su debut a finales de noviembre en el Salón del Automóvil de Los Ángeles.

El modelo 2027, que estará disponible en una versión X-Pro, cuenta con un nuevo diseño que combina el lujo y la capacidad todoterreno.

Según Kia, con el modemo se buscó preservar la esencia y el ADN del diseño original, al tiempo que elevan su presencia y sofisticación.

La Telluride 2027 ahora es más grande, mide 2.3 pulgadas más de largo en general, con una distancia entre ejes ampliada en casi tres pulgadas y un aumento de altura de una pulgada.

El diseño de la Kia Telluride 2027 se destaca por su parrilla frontal.
El diseño de la Kia Telluride 2027 se destaca por su parrilla frontal. (Suministrada)

“Con el nuevo modelo de la Kia Telluride tenemos una SUV que presenta fuerza, lujo, tradición y modernidad, en una sola expresión. La filosofía Opposites United de Kia ha sido el principio rector del lenguaje del diseño de la marca”, indicó Abiezer Rodríguez, director comercial de Kia Puerto Rico, en un comunicado de prensa.

En Telluride, este enfoque se materializa a través de un diseño ancho y horizontal que transmite una sensación de grandeza, mientras que el diseño envolvente audaz ofrece una sensación de protección. Las superficies fluidas evocan contornos naturales, mientras que las texturas similares a la madera aportan calidez y una sensación orgánica, una experiencia única", agregó.

El fabricante coreano destacó que la Telluride 2027 ofrece un mejor aprovechamiento del espacio interior con un acceso mejorado que facilita la entrada y salida de la segunda y tercera fila.

Además, la cabina del modelo ahora invita a los pasajeros a un espacio “que se siente tanto amplio como íntimo”.

El diseño frontal incluye una parrilla con patrones e iluminación avanzada que crean una impresión de alta tecnología y futurista.

Autos nuevosKia
ACERCA DEL AUTOR
José Orlando Delgado Rivera
José Orlando Delgado RiveraArrow Icon
José Orlando Delgado Rivera trabaja como reportero de la sección de Negocios de El Nuevo Día, con enfoque en la cobertura de turismo, autos, economía, finanzas, entre otros, tanto en Puerto...
