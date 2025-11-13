Kia presenta la segunda generación de la Telluride

Kia presentó la segunda generación de la Telluride, la SUV del fabricante coreano que hará su debut a finales de noviembre en el Salón del Automóvil de Los Ángeles.

El modelo 2027, que estará disponible en una versión X-Pro, cuenta con un nuevo diseño que combina el lujo y la capacidad todoterreno.

Según Kia, con el modemo se buscó preservar la esencia y el ADN del diseño original, al tiempo que elevan su presencia y sofisticación.

La Telluride 2027 ahora es más grande, mide 2.3 pulgadas más de largo en general, con una distancia entre ejes ampliada en casi tres pulgadas y un aumento de altura de una pulgada.

El diseño de la Kia Telluride 2027 se destaca por su parrilla frontal. (Suministrada)

“Con el nuevo modelo de la Kia Telluride tenemos una SUV que presenta fuerza, lujo, tradición y modernidad, en una sola expresión. La filosofía Opposites United de Kia ha sido el principio rector del lenguaje del diseño de la marca”, indicó Abiezer Rodríguez, director comercial de Kia Puerto Rico, en un comunicado de prensa.

PUBLICIDAD

En Telluride, este enfoque se materializa a través de un diseño ancho y horizontal que transmite una sensación de grandeza, mientras que el diseño envolvente audaz ofrece una sensación de protección. Las superficies fluidas evocan contornos naturales, mientras que las texturas similares a la madera aportan calidez y una sensación orgánica, una experiencia única", agregó.

El fabricante coreano destacó que la Telluride 2027 ofrece un mejor aprovechamiento del espacio interior con un acceso mejorado que facilita la entrada y salida de la segunda y tercera fila.

Además, la cabina del modelo ahora invita a los pasajeros a un espacio “que se siente tanto amplio como íntimo”.