Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

La Cámara de Representantes revisará todos los arbitrios aplicables a vehículos de motor

El presidente de ese cuerpo legislativo, Carlos “Johnny” Méndez, dijo que busca “reactivar” la industria automotriz

23 de febrero de 2026 - 2:55 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El presidente de la Cámara de Representantes, Carlos "Johnny" Méndez. (Carlos Rivera Giusti)
José Orlando Delgado Rivera
Por José Orlando Delgado Rivera
Periodista de Negociosjoseorlando.delgado@gfrmedia.com

Tras la reducción de casi 14% en la venta de autos nuevos en enero pasado, el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez, anunció este lunes que el cuerpo legislativo que dirige revisará todas las leyes que imponen arbitrios a los vehículos de motor en Puerto Rico.

El objetivo, según el legislador, es “reactivar” la venta de autos nuevos, sector comercial que terminó el 2025 con una caída de 9% por, entre otras cosas, el alza en las tasas de interés y la combinación de los arbitrios locales con los aranceles impuestos por el gobierno de Estados Unidos a los carros importados.

“Ante el más reciente anuncio de una disminución de casi 14% ventas, he ordenado a nuestros asesores un estudio detallado de todas las leyes asociadas con arbitrios y otros costos que influyen sobre la transacción de compraventa de estos autos con el objetivo de evaluar alternativas, reales y ejecutables, que permita reiniciar esta industria”, sostuvo Méndez en declaraciones escritas enviadas a El Nuevo Día.

“El terreno de juego debe ser igual para todos los sectores en esta industria, así que eso lo vamos a mirar. La venta de autos es importante por múltiples factores. La misma tiene un efecto cascada en la economía, al igual que en la protección del medio ambiente, pues los vehículos modernos tienen una serie de equipos dirigidos a reducir al mínimo cualquier impacto sobre el ambiente. Nuestro norte es identificar una alternativa que facilite que más personas que así lo deseen puedan adquirir su vehículo nuevo”, agregó.

Por años, la industria automotriz lleva reclamando un cambio en el sistema de arbitrios aplicable a los autos nuevos.

Para este sector, el régimen contributivo vigente no responde a la realidad actual del mercado.

Actualmente, el Código de Rentas Internas de Puerto Rico establece un arbitrio sobre vehículos de motor al momento de su importación y que varía según el precio sugerido de venta del vehículo.

En una entrevista reciente con este diario, la presidenta del Grupo Unido de Importadores de Autos (GUIA), Rosángela Guerra, reafirmó que un impuesto sobre la venta “es la mejor opción”.

“GUIA busca una reforma integral del sistema de arbitrios, no medidas relacionadas con un solo segmento en particular, sino algo que sea integral”, recalcó Guerra en ese momento.

“Lo hemos platicado con el secretario de Hacienda, la Comisión de Hacienda de la Cámara, la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y seguimos tocando puertas para presentar el proyecto del estudio económico que actualizó GUIA en los últimos meses del año anterior, porque creemos que representa una propuesta integral de cara y beneficio para el consumidor puertorriqueño y, obviamente, para el gobierno también. Tiene que ser un balance y es lo que nosotros estamos buscando y proponiendo”, agregó.

ACERCA DEL AUTOR
José Orlando Delgado Rivera
José Orlando Delgado RiveraArrow Icon
José Orlando Delgado Rivera trabaja como reportero de la sección de Negocios de El Nuevo Día, con enfoque en la cobertura de turismo, autos, economía, finanzas, entre otros, tanto en Puerto...
