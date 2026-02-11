Opinión
Se debilita la venta de autos

Según datos provistos por GUIA, el primer mes del 2026 cerró con una caída interanual de 14%

11 de febrero de 2026 - 8:00 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Según GUIA, el 96% de las ventas de autos nuevos en enero correspondió al canal retail y un 4% al canal de flotas. (Agencia EFE)
José Orlando Delgado Rivera
Por José Orlando Delgado Rivera
Periodista de Negociosjoseorlando.delgado@gfrmedia.com

La venta de autos nuevos en Puerto Rico comenzó el 2026 con una caída de casi 14%, según el Grupo Unido de Importadores de Autos (GUIA).

En concreto, enero pasado terminó con 7,399 unidades vendidas, cifra que se quedó por debajo de los 8,595 autos nuevos que se vendieron durante el mismo periodo en 2025.

Según GUIA, el 96% de las ventas correspondió al canal retail y un 4% al canal de flotas.

“El año comienza presentando una baja notable en comparación al 2025, motivada por las mismas condiciones retadoras que hemos identificado anteriormente, como el encarecimiento de los precios por la imposición de aranceles, las altas tasas de intereses y la ralentización general de la economía”, indicó Rosángela Guerra, quien se estrenó como presidenta de GUIA el mes pasado.

“Por estos efectos es que GUIA promueve la necesidad de una reforma integral del sistema actual de arbitrios que aplica a los vehículos de motor en Puerto Rico, que beneficie al consumidor, a la industria y al gobierno”, agregó la también gerente general de Ford para Puerto Rico, Centroamérica y el Caribe.

GUIA precisó que entre los segmentos con menos ventas figuraron los sedanes mini compactos y mini compactos premium, con una disminución de 69.41% respecto al mismo mes en 2024.

Otros de los segmentos con cambios notables fueron los sedanes y crossovers subcompactos, que reportaron una disminución de 18.90%.

Sin embargo, el segmento completo de pick-ups registró un aumento de 9.36% y el segmento deportivo un aumento de 22.37% en comparación con el año previo, según la organización.

Como de costumbre, las marcas japonesas dominaron la demanda de autos nuevos en enero, con 3,997 unidades vendidas.

A la cabeza se colocó Toyota, que contrario a la industria logró registrar un aumento de 17.4%.

Los fabricantes coreanos se colocaron en el segundo puesto al vender 1,605 vehículos nuevos, seguidos de las marcas estadounidenses (1,260) y los fabricantes europeos (537).

En enero pasado, GUIA estimó que el 2026 terminará con 108,000 unidades vendidas, casi 2.7% menos de lo que se vendió en 2025: 110,983 carros nuevos.

José Orlando Delgado Rivera
