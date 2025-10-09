Opinión
9 de octubre de 2025
79°nubes dispersas
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

La venta de autos nuevos disminuye casi 14% en septiembre

Siete de los primeros nueve meses del año cerraron con una caída en la demanda respecto al 2024

9 de octubre de 2025 - 11:10 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Entre las marcas que reportaron una caída mayor en las ventas, figuran Kia, GM, Ford, Nissan, Alfa Romero, Audi y Volvo. (Shutterstock)
José Orlando Delgado Rivera
Por José Orlando Delgado Rivera
Periodista de Negociosjoseorlando.delgado@gfrmedia.com

Los aranceles impuestos a los vehículos importados y la desaceleración económica continúa golpeando a la industria automotriz, reconoció el miércoles el Grupo Unido de Importadores de Autos (GUIA), al informar que septiembre terminó con una caída de casi 14% en la venta de carros nuevos.

Concretamente, el mes pasado la venta de automóviles cerró con 7,686 unidades vendidas. Durante el mismo periodo en 2024, el número ascendió de 8,934.

Entre las marcas que reportaron una caída mayor en las ventas, figuran Kia, GM, Ford, Nissan, Alfa Romero, Audi y Volvo.

“Al desglosarlo por canal, el segmento de flotas disminuyó en un 23.7% , mientras el canal retail disminuyó en un 7%. A nivel acumulado, en lo que va de año, el canal retail presenta una merma de un 15.4%, precisó José Ordeix, presidente de GUIA, en un comunicado de prensa.

Al observar las ventas durante los primeros nueve meses del año, la reducción asciende a 8.41%. En este periodo, se vendieron 82,149 unidades en contraste con las 89,692 que se reportaron en 2024.

Como de costumbre, las marcas japonesas coparon las ventas de autos nuevos en septiembre, con 3,872 unidades vendidas.

Le siguieron las marcas coreanas, con 1,821 unidades y las marcas estadounidenses, con 1,402 vehículos vendidos.

En el caso de los fabricantes europeos, las ventas totalizaron las 591 unidades.

GUIA es una organización independiente, sin fines de lucro, que se creó en el 2006 con el fin de atender asuntos relacionados a la industria automotriz y la economía en general.

ACERCA DEL AUTOR
José Orlando Delgado Rivera
José Orlando Delgado RiveraArrow Icon
José Orlando Delgado Rivera trabaja como reportero de la sección de Negocios de El Nuevo Día, con enfoque en la cobertura de turismo, autos, economía, finanzas, entre otros, tanto en Puerto...
