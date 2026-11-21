La capacidad todoterreno y el lujo no necesariamente tienen que ser conceptos opuestos. Esa es la propuesta detrás de Overtrail, la línea de Lexus que incorpora tecnologías y componentes especializados para ampliar las capacidades de sus vehículos fuera del pavimento.

La oferta incluye dos modelos con enfoques distintos: el GX 550 Overtrail, orientado a la aventura y la maniobrabilidad en terrenos irregulares, y el LX 700h Overtrail, que combina esas capacidades con un sistema de propulsión híbrido y el posicionamiento de lujo insignia de la marca.

En el caso del GX 550 Overtrail, el vehículo está equipado con un motor V6 de 3.4 litros twin-turbo, que desarrolla 349 caballos de fuerza y 479 libras-pie de torque, acoplado a una transmisión automática de 10 velocidades.

El GX 550 incorpora tecnologías como E-KDSS, Crawl Control, Downhill Assist y Multi-Terrain Select. (Suministrada)

Su sistema de tracción permanente en las cuatro ruedas (4WD), junto con el diferencial trasero con bloqueo electrónico, permite distribuir la fuerza para mantener la tracción en superficies de menor agarre. También, incorpora tecnologías como E-KDSS, Crawl Control, Downhill Assist y Multi-Terrain Select, que permite ajustar el comportamiento del vehículo según las condiciones del terreno.

PUBLICIDAD

El modelo cuenta, además, con 9.8 pulgadas de despeje y neumáticos todoterreno de 33 pulgadas montados en aros de 18 pulgadas. Su capacidad de remolque alcanza las 9,096 libras.

Por otro lado, el LX 700h Overtrail lleva la propuesta hacia la electrificación mediante un sistema Performance Hybrid, que combina un motor V6 de 3.4 litros twin-turbo con tracción permanente en las cuatro ruedas.

Esta configuración desarrolla 457 caballos de fuerza y 583 libras-pie de torque. Entre sus componentes todoterreno figuran diferenciales bloqueables delanteros y traseros, neumáticos all-terrain de 33 pulgadas, aros de 18 pulgadas y una placa protectora frontal.

El sistema Multi-Terrain Select ofrece configuraciones para lodo, arena, nieve profunda, tierra y un modo automático, mientras que el vehículo también incorpora Crawl Control para asistir al conductor en recorridos a baja velocidad sobre superficies difíciles.

A diferencia del GX, el LX 700h Overtrail tiene una capacidad de remolque de hasta 8,000 libras e incorpora un inversor de corriente alterna de 2,400 vatios. Está disponible en configuraciones de dos o tres filas.

El LX 700h Overtrail tiene una capacidad de remolque de hasta 8,000 libras. (Suministrada)

Como parte de su estrategia para dar a conocer estas capacidades en el mercado local, Lexus en Puerto Rico llevó a cabo recientemente una experiencia de manejo en Finca La Zafra, en Gurabo, donde reunió ambos modelos en un recorrido diseñado para demostrar el funcionamiento de sus sistemas de tracción y control en distintos terrenos.