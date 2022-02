Lexus cerró el mes pasado como el “mejor enero” en la historia de la marca japonesa de autos de lujo en Puerto Rico, manteniendo así la buena racha de 2021, cuando vendieron 1,141 unidades, una cifra nunca antes vista desde su llegada a la isla en 1989, según la vicepresidenta ejecutiva Toyota Puerto Rico, Nancy Navales.

Para mantener estos números, Lexus se propuso reinventar cada detalle de la marca a través de los vehículos nuevos que saldrán al mercado, incluyendo la Lexus NX, el deportivo Lexus IS 500 y la Lexus LX.

“Estamos haciendo un ‘reframe’ de la marca, por ejemplo, en los detalles. Hay mucho detalle hecho a mano, detalles que giran a través de la persona, ya sea el conductor o el pasajero. También traemos al mercado tecnología para la seguridad de las personas y para estar cómodos y seguros a través de la travesía”, expresó Navales durante un encuentro con la prensa en Dorado.

PUBLICIDAD

Añadió que la marca está enfocada en los diseños agresivos, apuesta que se refleja en las vistosas parrillas de los modelos. El performance de los vehículos es clave para Lexus, de manera que el conductor “sienta la emoción” de estar abordo.

El nuevo deportivo Lexus IS 500 posee un motor V8 de aspiración natural de 472 caballos de fuerza. (José Orlando Delgado Rivera)

Durante 2022, el servicio a los clientes será una de las prioridades de la marca, por lo que Charlie Vaillant, presidente de los concesionarios de Lexus en San Juan y Ponce, aseveró que “el único ‘reframe’ que vamos a hacer con el servicio de Lexus es que lo vamos a mejorar”.

“Nos dicen que nuestro servicio es el mejor y la verdad es que es bien fácil dar el servicio cuando tienes una compañía como Toyota, que siempre está ahí para suplir tecnología y piezas”, sostuvo Vaillant.

Como parte de las estrategias de mercadeo de la marca, Lexus lanzó recientemente un comercial instando a la reinvención de diferentes aspectos de la vida, incluyendo el lujo. Los esfuerzos incluyen la participación de figuras como el reconocido chef Mario Pagán, la diseñadora Stella Nolasco y el golfista Rafa Campos, así como de los blogueros Wesley Pérez y Frances Estrada, mejor conocida como “The Pecking Order”.

Asimismo, Lexus convocará próximamente a interesados en participar en el programa “Lexus Design With Purpose”, que busca resolver problemas sociales a través del diseño.

Nuevos modelos en el mercado

Tan reciente como esta semana, los concesionarios de Lexus en Puerto Rico comenzaron a recibir el modelo LX600, que fue rediseñado por completo en su interior y exterior, al tiempo que los modelos NX e IS 500 ya se encuentran disponibles para los consumidores.

PUBLICIDAD

“El diseño exterior del LX busca una combinación de rendimiento atlético, funcionalidad accesible y belleza llamativa, una combinación que comenzó con el nuevo NX. La clave del diseño del LX son las proporciones optimizadas que combinan sofisticación con potencia y presencia”, dijo Aponte.

El LX600, cuyo precio inicial de venta asciende a $138,959, ostenta un motor de gasolina V6 biturbo de 3.5 litros de alto rendimiento y torque. El nuevo sistema de frenos controlados electrónicamente (ECB) y la dirección asistida eléctrica (EPS) permiten un control más refinado del vehículo tanto en carretera como fuera de ella. Además, está equipado con el Lexus Safety System+ 2.5, que trae un conjunto de características clave de seguridad activa al vehículo.

Mientras, el Sistema de prevención de choques (PCS), que incluye Advertencia de Colisión Frontal (FCW), Frenado de Emergencia Automático (AEB), Detección de Peatones y Detección de Ciclistas, presenta una mejora en la cámara con lente y elementos de radar de ondas milimétricas para ampliar el rango de respuesta. Por ejemplo, el sistema ayuda a detectar al vehículo adelante, un ciclista que lo precede durante el día o un peatón que lo precede durante el día y en condiciones de poca luz.

El precio inicial de venta de la nueva Lexus LX asciende a $138,959. (José Orlando Delgado Rivera)

En el caso de la NX 2022, Aponte resaltó que el modelo busca “revolucionar” el segmento del “crossover” de lujo. Entre otras cosas, el modelo, con un precio de venta ascendente a $47,495, posee una parrilla que forma un efecto tridimensional para dar una sensación de profundidad, que la haga ver más imponente.

PUBLICIDAD

La unidad está equipada con un nuevo sistema multimedia Lexus Interface y pantalla táctil opcional de hasta 14 pulgadas. Este sistema ofrece actualizaciones disponibles por aire y conexión de teléfono inteligente sin ataduras al perfil único del usuario. Además, cuenta con un sistema de seguridad Lexus +3.0 estándar y monitores de punto ciego.

El Safe Exit Assist y el sistema Digital Latch están diseñados para que la salida del vehículo sea más segura. La nueva NX también tiene un diseño de cabina centrada en el conductor, ya que ha sido meticulosamente enfocada en conectar al conductor con el vehículo.

Como si fuera poco, el primer Lexus IS 500 F Sport Performance posee un motor V8 de aspiración natural de 472 caballos de fuerza y un sistema de escape cuádruple. Este modelo amplía la familia IS y marca el comienzo de una nueva era de modelos F Sport Performance, con la intención de atraer a los consumidores que buscan un nivel de alto rendimiento.

El interior del IS 500, cuyo costo inicia en $86,100, cuenta con una insignia F Sport Performance negra en el volante y en las placas de protección del umbral de las puertas. También incluye el pedal del acelerador, el pedal del freno y el reposapiés del IS F Sport, pero el medidor de instrumentación combinado recibe una animación de inicio actualizada que es exclusiva del IS 500.