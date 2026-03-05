Opinión
Suscriptores
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Llega a Puerto Rico el Corvette más potente en la historia

Está equipado con un motor capaz de alcanzar los 1,064 caballos de fuerza

5 de marzo de 2026 - 6:09 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El precio inicial de venta del Corvette ZR1 C8 asciende a $369,995. (Suministrada)
José Orlando Delgado Rivera
Por José Orlando Delgado Rivera
Periodista de Negociosjoseorlando.delgado@gfrmedia.com

Con un diseño atractivo y múltiples mejoras tecnológicas, el Chevrolet Corvette más potente en la historia arribó a Puerto Rico, anunció este jueves el conglomerado automotriz Gomez Hermanos Paulson (GPH).

El Corvette ZR1 2026 está equipado con un motor LT7 V8 Twin-turbo de 5.5 litros, con arquitectura DOHC y flat-planecrank, capaz de producir 1,064 caballos de fuerza y un torque de 828 libras-pie de torque a 6,000 RPM.

De acuerdo con Chevrolet, se trata del V8 más potente jamás producido en un auto fabricado por una marca estadounidense.

Este modelo, además, está acoplado a una transmisión dual clutch de ocho velocidades, a la vez que puede ir de 0 a 60 millas por hora (mph) en 2.5 segundos.

Según el fabricante, el Corvette ZR1 2026 fue diseñado para alcanzar una velocidad máxima de 215 mph.

El Corvette ZR1 C8 en color amarillo destaca los múltiples detalles en fibra de carbono que ostenta el modelo.
El Corvette ZR1 C8 en color amarillo destaca los múltiples detalles en fibra de carbono que ostenta el modelo. (Suministrada)

El Corvette ZR1 C8 utiliza un chasis tipo space frame de aluminio de alta resistencia y bajo peso, similar al del modelo Z06, pero con refuerzos estructurales.

Uno de los aspectos más llamativos de este vehículo es que incorpora múltiples elementos en fibra de carbono tanto en el interior como en el exterior, así como en diversos componentes aerodinámicos.

La cabina del modelo, mientras tanto, ofrece una apariencia deportiva en la que hay controles de climatización actualizados y un espejo retrovisor digital con cámara.

“El Corvette ZR1 es un modelo que ha redefinido lo que son los supercars en la industria en automotriz. También se marca el compromiso de Gomez Hermanos Paulson y General Motors en Puerto Rico", expresó Roberto Prohías Fernández durante la presentación del evento en el concesionario Chevrolet-GMC localizado en la avenida Kennedy, en San Juan.

“Chevrolet es una marca que ofrece una gama de productos inmensa y que le da la posibilidad al consumidor de poder comprar de acuerdo a la necesidad que tenga”, agregó.

El interior del Corvette ZR1 C8 ofrece un aire de deportividad y lujo.
El interior del Corvette ZR1 C8 ofrece un aire de deportividad y lujo. (Suministrada)

En un aparte con este diario, el ejecutivo explicó que el inventario de este vehículo, cuyo costo asciende a $369,995, será limitado.

Por ahora, según Prohías Fernández, solo esperan entre uno a dos unidades.

“El sistema de asignación de unidades de este modelo (el Corvette ZR1) es complejo. Depende cuán rápido tú vendas los Corvette regulares”, explicó.

En 2025, aseveró, se vendieron sobre 25 unidades Corvette, cuyo precio inicial de venta comienza en los $130,000.

“Nosotros (GPH) pedimos los modelos y se venden inmediatamente. No duran ni dos o tres semanas”, reclamó.

Prohías Fernández aseveró que tanto Chevrolet como GMC y Cadillac tienen oportunidad para continuar creciendo en el mercado de Puerto Rico.

“Durante los últimos 15 meses, en Gomez Hermanos Paulson hemos estado trabajando con General Motors para proveerle al consumidor unas ventajas que antes no existían. Como por ejemplo, financiamiento desde 0%, un programa de mantenimiento de cinco años o 60,000 millas. Son un beneficios que van a ayudar al consumidor a llevar su experiencia a otro nivel”, acotó.

ACERCA DEL AUTOR
José Orlando Delgado Rivera
José Orlando Delgado RiveraArrow Icon
José Orlando Delgado Rivera trabaja como reportero de la sección de Negocios de El Nuevo Día, con enfoque en la cobertura de turismo, autos, economía, finanzas, entre otros, tanto en Puerto...
