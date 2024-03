LUMA Energy explica tarifa que aplicará a la carga de carros eléctricos en los hogares

El objetivo de esta tarifa, que requerirá el aval del Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR), es que no se sobrecargue el sistema energético de la isla en la medida en que la cantidad de EVs aumenta en el país.

Bajo este modelo, los consumidores saldrían mejor cargando sus vehículos en las horas fuera del pico de la demanda -de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.- o bajo las horas pico no marginales, que transcurren entre 11:00 p.m. a 9:00 a.m., precisó LUMA.