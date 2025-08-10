Menos boricuas están comprando autos nuevos

Los puertorriqueños están comprando menos carros nuevos, según datos del Grupo Unido de Importadores de Autos (GUIA).

Durante los primeros siete meses del año, las ventas de vehículos nuevos ascendió a 66,336, una reducción de 6.3% respecto al mismo periodo en 2024, cuando el número se colocó en 70,832.

En julio pasado, a tenor con las estadísticas de GUIA, la caída en las ventas fue de 17.9%. El mes finalizó con 8,052 unidades vendidades, mientras durante 2024 se vendieron 9,806.

Concretamente, el año pasado cerró con 121,999 carros nuevos vendidos y las expectativas de GUIA son cerrar el 2025 con la venta de 115,000 unidades. Tal estimado, ofrecido en enero pasado, no necesariamente consideraba los cambios en las políticas fiscales de Estados Unidos, que incluyen aranceles a los autos nuevos importados.

“Las ventas de autos reflejan nueva vez en el año un patrón de declive impulsado por una baja en la actividad económica, incremento en precios de autos producto de los aranceles y tasas de interés que aun no reflejan una mejoría para el consumidor”, indicó José Ordeix, presidente de GUIA,en un comunicado de prensa.

“La venta por canal retail, representó una disminución de -3.9% versus el mismo mes el año anterior, lo que representa una caída acumulada en lo que va de año de 14.2 % al compararlo al mismo perido el pasado año. Por una parte el canal de flotas experimento una baja de un 28.3% en el mes de julio para una caída acumulada de un 55.8% en lo que va del año", agregó el también presidente de Motorambar.

De acuerdo con los datos de GUIA, el segmento de minivan fue uno de los que sufrió negativamente en julio, al registrar una disminución de 82.72% respecto al 2024, seguido por los segmentos sedan compacto y premium con, una disminución de un 42.68%. Sin embargo, el segmento de vanes tuvo un aumento de un 13.47%, se informó.

Entre enero y julio, marcas japonesas y coreanas coparon la demanda de autos nuevos en Puerto Rico.

Toyota se colocó en el primer puesto, con 17,536 unidades vendidas, seguido de Hyundai (10,776) y Kia (8,113). Los tres fabricantes, empero, registran una disminución en sus ventas en comparación con 2024.