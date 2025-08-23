Opinión
23 de agosto de 2025
Mitsubishi Motors se une a GFR Media en “Al Son de Aquí Fan Fest”

La empresa tendrá disponible -sin costo- el “Confidence Room”, para que los asistentes a la residencia de Bad Bunny puedan asegurar sus pertenencias

23 de agosto de 2025 - 11:17 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
“Al Son de Aquí Fan Fest ” en el área del Trocadero, frente al Coliseo de Puerto Rico, se ofrece música, ambiente caribeño, kioscos y la oportunidad de disfrutar de la cultura puertorriqueña. (Ramon "Tonito" Zayas)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Mitsubishi Motor Sales of Caribbean, Inc. (MMSC) se une a GFR Media en los eventos “Al Son de Aquí Fan Fest” que tendrán lugar en área conocida como “el Trocadero”, frente al Coliseo de Puerto Rico durante la residencia del intérprete y compositor de música urbana, Bad Bunny, ofreciendo a los asistentes un espacio de seguridad y confianza para sus pertenencias.

Ante la nueva reglamentación que restringe el tamaño y tipo de bultos que pueden entrar a los conciertos, Mitsubishi Motors tendrá disponible -sin costo- el “Confidence Room”, unos casilleros (lockers) con el fin de brindar comodidad a los asistentes de los conciertos y una solución para asegurar sus pertenencias.

“Queremos que los fanáticos disfruten de los conciertos con total comodidad y tranquilidad, sin preocuparse por dónde dejar sus pertenencias. Con el Confidence Room reafirmamos nuestro compromiso de confianza y seguridad, al igual que lo hacemos con nuestros vehículos a través de nuestro programa Mitsubishi Motors Confidence, que incluye garantía 10 anos /100,000 millas, mantenimiento por 2 años / 30,000 millas y asistencia en carretera por 1 año,” destacó Andrea Piñeiro, gerente senior de mercadeo de MMSC..

Piñeiro indicó que el Confidence Room cuenta con personal de seguridad y opera de 4:00 p.m. hasta una hora después de finalizado el concierto.

Además, los asistentes que utilicen el Confidence Room recibirán un bono especial de $787.00 para la compra de un Mitsubishi Mirage o un Mitsubishi Mirage G-4.

Bad Bunny Mitsubishi
Redacción El Nuevo Día
Redacción El Nuevo Día
