Mitsubishi Motors Corporation (MMC) presentó la primera mirada al rediseñado Mitsubishi Eclipse Cross, el siguiente paso en el compromiso de la compañía en suplir a los concesionarios de Puerto Rico con vehículos nuevos y ampliamente rediseñados para el primer trimestre del 2021.

Una revelación completa de la rediseñada Eclipse Cross mostrará los detalles del diseño y el vehículo llegará a los concesionarios de Puerto Rico para el primer trimestre de 2021.

Lanzado mundialmente en 2017, el Eclipse Cross es un SUV crossover compacto que fusiona un estilo tipo coupé con capacidades de SUV. El modelo renovado presenta un cambio radical en el diseño delantero y trasero, con un diseño más exclusivo y energético para complementar el elegante estilo SUV.

“El nuevo diseño se inspira en el Mitsubishi e-Evolution Concept, haciendo hincapié en la fuerza y la dinámica de nuestra herencia SUV, al tiempo que mejora el estilo y la elegancia de un SUV similar a un coupé”, dijo Seiji Watanabe, director general de la división de Design, MMC. “La Eclipse Cross es el primer paso hacia la próxima generación de Mitsubishi Design, y hay mucho más por venir”.

PUBLICIDAD

Esta nueva mirada de la rediseñada Eclipse Cross viene en el camino de la compañía revelando una visión general de los próximos vehículos nuevos y ampliamente rediseñados que lanzará en Puerto Rico para el segundo trimestre de 2021:

A finales de septiembre de 2020, estará disponible la nueva Outlander PHEV , primer vehículo plug-in hibrido eléctrico.

, primer vehículo hibrido eléctrico. El renovado estilo audaz y nuevos exteriores e interiores resaltarán el Mirage y Mirage G4 en el primer trimestre de 2021.

en el primer trimestre de 2021. El rediseñado Eclipse Cross se estrenará en el primer trimestre de 2021.

se estrenará en el primer trimestre de 2021. La muy esperada nueva generación de Outlander se estrenará en el segundo trimestre de 2021.

Cada vehículo Mitsubishi tendrá la mitigación de colisión frontal estándar con funciones de seguridad activas de detección de peatones.

“En Mitsubishi Motors seguimos comprometidos a ser parte de la vida de nuestros consumidores con las últimas innovaciones. Es por esto por lo que nos convertimos en el vehículo que complementa tu estilo de vida y con el cuál creas memorias que puedes compartir con los tuyos", expresó Takeshi Hara, presidente y CEO de Mitsubishi Motor Sales of Caribbean, Inc.

“Este compromiso se refleja no tan solo al momento de comprar el vehículo, sino a través de la vida útil del mismo con nuestro ‘Family Car Life Together with Mitsubishi’. Desde nuestra red de concesionarios autorizados altamente cualificados, Mitsubishi Motors provee los mejores servicios tanto en ventas como en servicio, proporcionando con la última tecnología un servicio garantizado al cliente como parte de nuestra familia”, puntualizó.