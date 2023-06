En celebración del 20 aniversario de Jeep Rubicon, la marca Jeep lanzó la iniciativa “Pasaporte Jeep”, que permitirá a los dueños de vehículos Jeep disfrutar de ofertas exclusivas en diferentes establecimientos alrededor de la isla durante el verano.

“Como agradecimiento al apoyo de nuestros clientes, queremos celebrar el 20 aniversario del ícono de Rubicon, la llave Jeep será el pasaporte, que les dará acceso a múltiples beneficios diseñados exclusivamente para dueños de vehículos Jeep en múltiples comercios alrededor de la isla”, indicó Ricardo García, gerente general de FCA Caribbean, en un comunicado de prensa.

Al presentar su llave Jeep, dueños de Jeep podrán disfrutar de descuentos en los siguientes comercios: piezas y accesorios Mopar de los concesionarios Chrysler, Jeep, Dodge y Ram; gasolina en los establecimientos Texaco; Caribbean Cinemas; Paletta America; The Bookmark; Paddleboard en SUP Action; The Pilot Studio; McDonald’s; Supermercados Plaza Loíza; Paradores de Puerto Rico participantes; Puerto Rico Bed and Breakfast participantes y Puerto Rico Helitours.

“Agradecemos a todas las empresas líderes, que se unieron a esta celebración, como socios de la marca Jeep en este innovador esfuerzo en la industria automotriz. De nuestra parte, nos sentimos muy contentos de apoyar a estos comercios locales a través de esta iniciativa”, añadió García.

En 2003, la marca Jeep presentó un nuevo Wrangler. Con una capacidad sobresaliente, el Rubicon fue diseñado para afrontar las condiciones más difíciles y recibió su nombre por el afamado Rubicon Trail en las montañas de Sierra Nevada y su espíritu de siempre ir hacia adelante.

“Este esfuerzo es un tributo al consumidor que disfruta del verdadero sentido de aventura legendaria que la marca Jeep ofrece”, finalizó García.

Los beneficios exclusivos para dueños de vehículos Jeep estarán disponibles hasta el 31 de julio.