Porsche Center Puerto Rico anunció el lanzamiento de Porsche Mobile Service, una modalidad que permitirá a los propietarios de vehículos de la marca recibir determinados servicios de mantenimiento directamente en sus residencias u oficinas, sin necesidad de trasladarse al concesionario.

La iniciativa busca ampliar las alternativas de atención posventa de la empresa y facilitar el mantenimiento de los vehículos mediante un servicio móvil disponible en zonas seleccionadas de Puerto Rico.

Entre los trabajos que podrán coordinarse bajo esta modalidad figuran cambios de aceite y filtro, mantenimientos livianos, reemplazo de piezas menores y programaciones y ajustes técnicos sencillos.

La disponibilidad de cada intervención dependerá de sus requisitos técnicos y de una evaluación previa.

Los interesados en coordinar una cita o conocer los trabajos disponibles pueden comunicarse por WhatsApp al 787-410-5858. (Porsche)

Inicialmente, el servicio cubrirá San Juan, Guaynabo, áreas metropolitanas de Bayamón y Carolina, Dorado, la zona norte de Caguas y Humacao, incluido Palmas del Mar. La empresa contempla ampliar la cobertura a otras localidades en el futuro.

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La iniciativa también busca reducir los desplazamientos de los clientes y el millaje adicional que supondría llevar el automóvil al concesionario para realizar trabajos que pueean atenderse fuera de sus instalaciones.

Para ofrecer el servicio, Porsche Center Puerto Rico cuenta con un equipo técnico de 14 colaboradores, nueve de los cuales poseen certificaciones Porsche Gold, Silver o Bronze. El personal también tiene preparación especializada en vehículos de alto voltaje, Porsche Classic y Manthey.

Según Jaime Domínguez, gerente de Postventa de Porsche Center Puerto Rico, la iniciativa responde al interés de ampliar las alternativas de servicio sin comprometer los estándares técnicos de la marca.

“Porsche Mobile Service nos permite ofrecer una alternativa más conveniente y flexible, respaldada por el conocimiento técnico y los estándares de calidad que caracterizan a Porsche”, expresó.

La compañía indicó que los clientes que se encuentren fuera de las zonas de cobertura podrán coordinar, según corresponda, un servicio de grúa para trasladar sus vehículos al taller.