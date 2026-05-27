Reina el escepticismo ante el primer vehículo eléctrico de Ferrari

Ferrari presentó el martes su primer auto totalmente eléctrico al presidente de Italia y el papa León XIV. Sin embargo, continúa a la espera de la aprobación definitiva del consumidor.

La automotriz italiana presentó el nuevo Luce EV un día antes, incluso en momentos en que otros competidores de vehículos de lujo han tomado los ambiciosos planes de electrificación con cautela ante la caída de la demanda en algunos mercados a nivel mundial. Mercados y críticos del sector automotor han recibido el lanzamiento con escepticismo.

John Elkann, presidente de la icónica marca, le mostró el nuevo modelo a León XIV en la residencia papal de verano en Castel Gandolfo, al sur de Roma.

“¿Este es el primer Ferrari de cuatro puertas?”, le preguntó el pontífice a Elkann.

“El primero de cinco plazas”, respondió Elkann.

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Ferrari anunció l lanzamiento mundial del Luce que, además de ser su primer EV, es el primer sedán de cuatro puertas en la historia de la marca. (Ferrari)

El papa se sentó en el asiento del conductor del Luce, que significa “luz” en italiano, mientras el piloto de pruebas de Ferrari, Raffaele De Simone, se arrodilló a su lado para explicarle en inglés los controles al volante. Elkann se sentó en el asiento del pasajero.

El Luce ofrece 1,000 caballos de fuerza, puede alcanzar las 60 millas por hora en 2.5 segundos y tiene una autonomía de más de 329 millas. También cuenta con cuatro motores eléctricos, uno para cada rueda.

Según reportes de prensa, el precio de venta del Luce en Italia sería de unos descomunales 500,000 euros o sobre $580,000. Aún no se ha anunciado su precio para Estados Unidos.

“No presentamos simplemente un nuevo auto; estamos inaugurando un capítulo que convierte nuestra visión en realidad, fortaleciendo la tradición de Ferrari de anticipar y dar forma al futuro”, aseguró Elkann en un comunicado.

La empresa, que también vende vehículos híbridos, ha invertido miles de millones de euros en su proceso de electrificación, pero redujo su meta de que el 40% de su gama sea totalmente eléctrica para 2030 a un 20%.

Escepticismo

A pesar de las grandes expectativas para el fabricante de automóviles más valioso de Europa con su primer producto eléctrico, la primera reacción de los mercados no fue del todo positiva.

Las acciones de Ferrari se desplomaron el martes un 8.4% en la bolsa de Milán. Los títulos que cotizan en Estados Unidos cayeron un 5.3%.

Analistas y críticos del sector automotor reaccionaron con rechazo, señalando que el Luce se aparta de la estética habitual de la marca. Y mientras los fabricantes buscan atraer a compradores convencionales con vehículos eléctricos más baratos, otra propuesta de lujo parece complicada.

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“Internet ya tomó una decisión, ¿no?, si has visto alguno de los comentarios. Y no es universalmente querido por fuera”, comentó Matt Prior, editor general del portal británico de reseñas de autos Autocar.

Prior señaló que el interior del Luce está bien logrado, pero que el vehículo no “grita Ferrari”.

Así luce el interior del Ferrari Luce EV. (Ferrari)

“Lo principal aquí es que no hay un lugar obvio donde vaya el motor porque no hay uno; la batería va debajo del piso, lo que hace que el auto sea naturalmente más alto, y muchos fabricantes han tenido que aceptar eso”, explicó Prior.

“Eso hace que se vean más altos. Eso hace que el aspecto sea menos estilizado”, añadió. “Para una empresa cuya historia entera se basa en fabricar autos estilizados y de apariencia dinámica, quizá esto sea más difícil para Ferrari de sortear que para otros fabricantes”.

Robby DeGraff, gerente de producto e información al consumidor en la firma AutoPacific, señaló que el Luce es “quizás el modelo más controvertido en llevar el cavallino rampante en sus guardabarros” y cuestionó si la marca necesita un vehículo tan caro. Agregó, sin embargo que la intención de la marca tal vez sea mantenerse competitiva en mercados con restricciones estrictas de emisiones.

Complicado panorama global para los vehículos eléctricos

La empresa lanzó su vehículo eléctrico en medio de un mercado global volátil e incierto para este tipo de tren motriz.

Incluso con políticas a nivel mundial que fomentan la adopción de vehículos eléctricos —incluida la Unión Europea, que exige una reducción del 90% de las emisiones del tubo de escape para 2035—, varios fabricantes globales han moderado sus planes de electrificación y muchos otros han perdido miles de millones con la tecnología.

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Las ventas de autos eléctricos alcanzaron los 20 millones de unidades a nivel mundial el año pasado, lo que significa que uno de cada cuatro autos nuevos que se vendieron en todo el mundo fue un vehículo eléctrico, según la Agencia Internacional de Energía (AIE).

Las ventas aumentaron más de un 30% en Europa en 2025, según la AIE. Pero el mercado automotriz europeo se está volviendo cada vez más competitivo debido a la llegada de marcas chinas, las cuales atraen a los consumidores con tecnología avanzada a precios más bajos.

La adopción de vehículos eléctricos sigue siendo incierta, particularmente en Estados Unidos, donde los cambios de política del gobierno actual han afectado el mercado.

El interés por los vehículos eléctricos ha ido en aumento desde el inicio de la guerra entre Estados Unidos e Irán, pero los expertos señalan que ese interés no siempre se traduce en ventas.