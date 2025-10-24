Opinión
24 de octubre de 2025
77°lluvia ligera
NegociosAutos
Suscriptores
Bolsa de valores 01:49 AM
S&P 500
6738.41
0.58%
·
Dow Jones
46734.61
0.31%
·
Nasdaq
22941.80
0.89%
Se adhiere a los criterios de The Trust Project

Tesla llama a revisión sobre 63,000 Cybertrucks por intensidad de los faros delanteros

La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras dijo que el retiro incluye ciertos modelos entre 2024 y 2026

24 de octubre de 2025 - 9:48 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Tesla, propiedad del multimillonario Elon Musk, emitirá una actualización de software gratuita para corregir el problema. (Chris Carlson)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Tesla llamó a revisión a más de 63,000 Cybertrucks en Estados Unidos debido a que los faros delanteros son demasiado brillantes, lo que podría distraer a otros conductores y aumentar el riesgo de un choque.

La Administración Nacional de Seguridad del Tránsito en las Carreteras de Estados Unidos (NHTSA, en inglés) dijo que el retiro incluye ciertos Cybertrucks de modelos entre 2024 y 2026. Los vehículos fueron fabricados entre el 13 de noviembre de 2023 y el 11 de octubre de 2025, con versiones de software operativo anteriores a la 2025.38.3.

La agencia afirmó que Tesla no tiene conocimiento de choques, lesiones o decesos relacionados con este problema.

Tesla, propiedad del multimillonario Elon Musk, emitirá una actualización de software gratuita para corregir el problema.

La reconocida empresa de autos eléctricos Tesla presentó ayer su nueva "Cybertruck", con la que apuesta ganar terreno en el mercado de guaguas pickup. (AP)El diseñador de Tesla subió al escenario para golpear la guagua y así demostrar la resistencia de su exterior en acero inoxidable. (AP)Se espera que la nueva guagua llegue al mercado a mediados del año 2021. (Tesla)
1 / 8 | Tesla apuesta a su nueva pickup futurista y blindada. La reconocida empresa de autos eléctricos Tesla presentó ayer su nueva "Cybertruck", con la que apuesta ganar terreno en el mercado de guaguas pickup. (AP)

Reguladores federales abrieron hace unas semanas una nueva pesquisa sobre la función de conducción autónoma de Tesla después de que se reportaron decenas de incidentes en que los autos se pasaron semáforos en rojo o condujeron por el lado equivocado del camino, provocando choques ocasionales con otros vehículos que causaron lesiones.

La NHTSA indicó en un documento que investiga 58 incidentes en los que, según informes, los Tesla violaron las leyes de seguridad vial mientras usaban el modo de Conducción Autónoma Total, lo que produjo más de una docena de choques e incendios y alrededor de una veintena de lesiones.

La nueva pesquisa se suma a varias otras investigaciones abiertas sobre la tecnología de Tesla que podrían echar por la borda los planes de Musk de convertir millones de sus autos ya en circulación en vehículos completamente autónomos con una actualización remota de software.

Reguladores federales de seguridad llamaron a revisión en marzo a prácticamente todos los Cybertrucks en circulación. El retiro de la NHTSA, que abarcaba más de 46,000 Cybertrucks, advirtió que un panel exterior que corre a lo largo del lado izquierdo y derecho del parabrisas puede desprenderse mientras se conduce, creando un peligro vial para otros conductores y aumentando el riesgo de un accidente.

Tesla informó el miércoles una caída por cuarto trimestre consecutivo, incluso cuando las ventas aumentaron. El fabricante de automóviles reportó que las ganancias del tercer trimestre cayeron un 37% a $1,400 millones, o 39 centavos por acción, en comparación con los $2,200 millones, o 62 centavos por acción, el año previo.

Incluso el aumento de ingresos, un alivio bienvenido tras una caída en las ventas a principios de año debido a boicots contra Musk, vino con una advertencia significativa: los clientes se apresuraron a aprovechar un crédito fiscal federal de $7,500 para vehículos eléctricos antes de que expirara el 1 de octubre, posiblemente robando ventas del trimestre actual.

Tesla Elon Musk
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
