Toyota de Puerto Rico se consolida como líder de los modelos ecoamigables

La cifra representa un incremento de 4.6% respecto al 2022, y estuvo impulsada por los vehículos híbridos, ya que Toyota no cuenta con carros 100% eléctricos en el mercado local.

Por su parte, José Carreño, principal oficial ejecutivo de Toyota Financial Services (TFS), destacó que se espera una estabilización de la inflación y una demanda sostenida en los préstamos de auto, lo que ayudará a lograr el objetivo de 40,000 unidades vendidas.

Nuevos modelos en 2024

Como parte de la estrategia de moverse hacia un producto más refinado, con tecnología y balance, Oliva anticipó que la Toyota Venza ya no estará a la venta, pero en su sustitución estará disponible la nueva Toyota Crown Signia.

“Todos estos productos se rigen muy bien con nuestra campaña Beyond Zero, que proyecta tener productos que se alineen muy bien con la necesidad de nuestros clientes. Queremos tener una variedad de tres motrices dentro de un mismo tipo de modelo. Creemos que la solución no es solamente una (carros eléctricos), sino un portafolio de opciones que atienden la necesidad de los consumidores, a la vez que reduzcan la huella de carbono”, expresó Oliva.