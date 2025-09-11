Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotos
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
11 de septiembre de 2025
89°tormenta
NegociosBanca y Finanzas
Suscriptores
Bolsa de valores 05:47 PM
S&P 500
6581.77
0.76%
·
Dow Jones
46067.60
1.27%
·
Nasdaq
22028.32
0.65%
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Alertan sobre fraude con la imagen de la gobernadora

Según la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras el esquema está relacionado con un video en el que aparece la primera ejecutiva

11 de septiembre de 2025 - 12:00 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La OCIF alertó que en el video donde aparece la gobernadora Jenniffer González, se menciona a entidades reales, sin embargo, es completamente fraudulento. (Ramon "Tonito" Zayas)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Mónica Rodríguez Villa, comisionada de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF), alertó de un esquema fraudulento de inversión utilizando la imagen de la gobernadora Jenniffer González Colón y cartas con firmas falsificadas de la excomisionada de la OCIF.

Según se informó en comunicado de prensa, recientemente, un ciudadano contactó a la OCIF indicando que había invertido en un esquema fraudulento por haber visto un video en el que aparece la gobernadora promocionando un producto de inversión con retornos irreales. El video menciona a entidades reales, sin embargo, el video es completamente fraudulento. La gobernadora no ha publicado dicho video, ni promocionaría ningún producto financiero, ni la OCIF ha enviado comunicación alguna.

“La información contenida en el video y en las comunicaciones son totalmente falsas”, informó la OCIF. “Es un fraude y es ilegal. Dicho esquema ha sido referido a las agencias locales y federales correspondientes; y la OCIF promoverá acción criminal por el delito grave o menos grave contra el infractor y contra toda persona que forme parte, instigue o coopere en la comisión de estos actos, independientemente de si obtuvo o no lucro económico personal”.

La entidad exhortó a la ciudadanía a estar cautelosos ante este tipo de esquema fraudulento que tiene como fin timar a los ciudadanos y robarles sus ahorros. Se aconseja no responder a comunicaciones que pueden ser sospechosas o de las cuales no tengan la seguridad del origen.

Cualquier persona que reciba algún tipo de comunicación como la antes descrita, puede comunicarse con la OCIF al 787-723-3131, con el Área de Investigaciones, puede radicar una confidencia en línea a través de nuestra página oficial www.ocif.pr.gov.

lgualmente pueden comunicarse con el Negociado de la Policía de Puerto Rico, con la División de Robo y Fraude a Bancos al 787-782-9006, la Línea confidencial de la Policía de Puerto Rico es 787-343-2020 y radicar una querella con el Federal Bureau of lnvestigations (FBI) a través de su portal Internet Crime Complaint Center (lC3) www.ic3.gov.

Tags
Oficina del Comisionado de Instituciones FinancierasJenniffer González
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 11 de septiembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: