Alertan sobre fraude con la imagen de la gobernadora

Mónica Rodríguez Villa, comisionada de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF), alertó de un esquema fraudulento de inversión utilizando la imagen de la gobernadora Jenniffer González Colón y cartas con firmas falsificadas de la excomisionada de la OCIF.

Según se informó en comunicado de prensa, recientemente, un ciudadano contactó a la OCIF indicando que había invertido en un esquema fraudulento por haber visto un video en el que aparece la gobernadora promocionando un producto de inversión con retornos irreales. El video menciona a entidades reales, sin embargo, el video es completamente fraudulento. La gobernadora no ha publicado dicho video, ni promocionaría ningún producto financiero, ni la OCIF ha enviado comunicación alguna.

“La información contenida en el video y en las comunicaciones son totalmente falsas”, informó la OCIF. “Es un fraude y es ilegal. Dicho esquema ha sido referido a las agencias locales y federales correspondientes; y la OCIF promoverá acción criminal por el delito grave o menos grave contra el infractor y contra toda persona que forme parte, instigue o coopere en la comisión de estos actos, independientemente de si obtuvo o no lucro económico personal”.

La entidad exhortó a la ciudadanía a estar cautelosos ante este tipo de esquema fraudulento que tiene como fin timar a los ciudadanos y robarles sus ahorros. Se aconseja no responder a comunicaciones que pueden ser sospechosas o de las cuales no tengan la seguridad del origen.

Cualquier persona que reciba algún tipo de comunicación como la antes descrita, puede comunicarse con la OCIF al 787-723-3131, con el Área de Investigaciones, puede radicar una confidencia en línea a través de nuestra página oficial www.ocif.pr.gov.