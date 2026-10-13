Asociación de Bancos estrena nueva junta de directores

La Asociación de Bancos de Puerto Rico (ABPR) estrenó una nueva junta de directores, cuyo presidente electo es Jorge J. García, quien a su vez fue nombrado como el presidente y principal oficial ejecutivo (CEO, en inglés) de Popular, Inc., anunció este martes Zoimé Álvarez Rubio, presidenta de la ABPR.

También fueron electos como parte de la junta de directores de la ABPR, Maritza Abadía -presidenta de Banesco USA en Puerto Rico-, quien ocupará el cargo de vicepresidenta de la junta; y Johnny Pérez Crespo -presidente y CEO del Banco Cooperativo de Puerto Rico-, quien fungirá como tesorero.

“Contamos con una junta de directores con amplia experiencia y un profundo conocimiento del sector bancario, cuya aportación será fundamental para continuar avanzando la misión de la asociación y fortalecer nuestra industria”, expresó Álvarez Rubio.

Previamente, la junta de directores de la ABPR estaba compuesta por Aurelio Alemán -presidente y CEO de First Bancorp-, como presidente; Javier D. Ferrer -expresidente y CEO de Popular, Inc.-, como vicepresidente; y Abadía, quien ocupaba el puesto de tesorera.

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Los nuevos miembros de la junta de directores de la organización ocuparán sus puestos hasta el 2028.

De acuerdo con la ABPR, García se encargará de dar continuidad a los esfuerzos de la asociación para fortalecer el sector bancario y promover un sistema financiero sólido, competitivo y preparado para responder a las necesidades de sus clientes y las comunidades a las que sirve.

El banquero indicó que contribuirá al diálogo entre los distintos sectores para continuar promoviendo un desarrollo económico sostenible para la isla.

“Agradezco a la Asociación de Bancos de Puerto Rico la confianza depositada en mí. El sector bancario tiene una responsabilidad fundamental en el desarrollo económico de Puerto Rico: movilizar recursos, ampliar el acceso a oportunidades y ofrecer soluciones que respondan a las necesidades cambiantes de nuestros clientes y comunidades. Asumo esta encomienda con el compromiso de promover una banca accesible, innovadora y sólida que, en colaboración con otros sectores, contribuya al crecimiento sostenible y al bienestar de las personas a las que servimos”, indicó García.

Con más de dos décadas de trayectoria en Popular, Inc., García ha formado parte de la alta dirección de la institución y ha liderado áreas estratégicas como finanzas y contabilidad. Antes de asumir su actual posición como presidente y principal oficial ejecutivo, se desempeñó como vicepresidente ejecutivo y principal oficial financiero (CFO) de Popular.

A lo largo de su carrera, también ocupó los cargos de vicepresidente sénior, contralor corporativo y director de Contabilidad de Popular, así como vicepresidente sénior y director de Finanzas y Contabilidad de Popular Bank.