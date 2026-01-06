Aumenta el precio del oro y la plata

Nueva York - Las acciones subieron en Wall Street este martes, acercando los principales índices bursátiles a nuevos máximos históricos, así como nuevas alzas en metales preciosos, considerados activos refugio en tiempos de incertidumbre.

El S&P 500 sumó un 0.2%, situándose justo por debajo del récord que estableció a finales de diciembre del año pasado.

Mientras, el Promedio Industrial Dow Jones subió 195 puntos, o un 0.4%, tras establecer un récord este lunes. Mientras el tecnológico Nasdaq Composite subía un 0.1% cerca del mediodía.

El avance parecía ser resultado de aumentos en los títulos de grandes tecnológicas.

Amazon, que ha incursionado tanto en el comercio minorista como en la tecnología, subió un 2.1%. Es una de las empresas más valiosas del mundo y su descomunal valoración de acciones ayudó a contrarrestar las pérdidas en otras partes del mercado, incluyendo una pérdida del 1.6% de Apple.

Micron Technology subió un 6%, lo que también contribuyó al impulso del mercado.

Nvidia, que suele ser el mayor impulsor del mercado, cedió una ganancia inicial y se mantuvo prácticamente sin cambios.

Sandisk subió un 23.2%, la mayor ganancia del mercado. El valor de la acción ha aumentado más del 800% desde que se escindió de Western Digital en febrero pasado. Las ganancias se han visto impulsadas por la inteligencia artificial (IA) y la consiguiente demanda de hardware de almacenamiento de datos. Western Digital subió un 11.7%.

Las empresas tecnológicas, especialmente aquellas centradas en la inteligencia artificial, están siendo seguidas de cerca esta semana durante la feria comercial anual CES en Las Vegas.

Los avances en IA ayudaron a impulsar el mercado en general a una serie de récords en 2025. Los inversores estarán atentos a las empresas para cualquier actualización que pueda arrojar más luz sobre las grandes inversiones corporativas en tecnología de IA.

Retrocede el crudo, sube el oro

Mientras, el precio del petróleo West Texas Intermediate (WTI, en inglés) cayó un 0.2%, luego de las fuertes ganancias que registró el día anterior, cuando el mercado reaccionó a la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro por parte de las fuerzas estadounidenses durante el fin de semana.

En contraste, los rendimientos de los bonos del Tesoro subieron. La nota a 10 años subió al 4.19% desde el 4.15% del lunes por la noche. El rendimiento del bono del Tesoro a dos años, que se mueve más en línea con las expectativas sobre la actuación de la Reserva Federal, subió al 3.48% desde el 3.45% del lunes por la noche.

Los precios del oro subieron un 0.8% y los de la plata, un 4.2%. Ambos activos suelen considerarse refugios seguros en tiempos de inestabilidad geopolítica. Los metales han alcanzado precios récord durante el pasado año, en medio de las persistentes preocupaciones económicas derivadas de conflictos y guerras comerciales.

Esta semana, el mercado inversor está a la espera de diversas cifras económicas, entre ellas, los datos de empleoy desempleo, y los índices de confianza del consumidor de diversas entidades como la Univerisad de Michigan.

Los datos contribuirán a la lectura que haga la Reserva Federal (Fed). Para intentar contrarrestar el deterioro del mercado laboral, el banco central recortó su tasa de referencia tres veces a finales de 2025. Aunque la reducción de los tipos de interés puede contribuir a una mayor actividad económica, también puede impulsar la inflación, que se mantiene firmemente por encima del objetivo del 2% de la Fed.