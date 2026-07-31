Banco Popular anuncia interrupciones de servicios en el fin de semana

Banco Popular anunció este viernes la interrupción de ciertos servicios durante el fin de semana como parte de un mantenimiento rutinario del proveedor de servicios Evertec, Inc.

Como resultado del mantenimiento de la tecnológica, los clientes de Popular verán interrupciones en los pagos y transferencias a través de Mi Banco y la línea automatizada de TeleBanco Popular; cajeros automáticos (ATM); terminales de puntos de venta (POS); ATH Móvil y Red ATH.

La interrupción de servicios sucederá el domingo, 2 de agosto, entre la 1:30 a.m. y las 3:00 a.m., informó Popular.

“Te recomendamos realizar tus transacciones con anticipación, tomar las medidas necesarias y considerar contar con efectivo para tus pagos. Agradecemos tu comprensión mientras trabajamos para brindarle una mejor experiencia”, comunicó el conglomerado bancario en su red social X.

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Por su parte, Evertec confirmó en declaraciones escritas enviadas a El Nuevo Día que el mantenimiento se hará en la plataforma tecnológica de la empresa, lo que se estima tendría una duración de aproximadamente una hora y media.

“Informamos que los clientes fueron notificados oportunamente sobre este mantenimiento programado. Estos trabajos forman parte de nuestros esfuerzos continuos para fortalecer la seguridad, estabilidad y el desempeño de nuestros servicios”, indicó Evertec.

El Nuevo Día se comunicó con Oriental Bank y FirstBank para saber si también tendrán interrupciones de servicios por este mantenimiento en la plataforma de Evertec, pero al momento de esta publicación no hubo confirmación.