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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Banco Popular anuncia interrupciones de servicios en el fin de semana

La interrupción de servicios responde a un mantenimiento rutinario de la plataforma tecnológica de Evertec, empresa proveedora de servicios

31 de julio de 2026 - 12:50 PM

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Como resultado del mantenimiento de la tecnológica, los clientes de Popular verán interrumpidos servicios como: pagos y transferencias a través de Mi Banco y la línea automatizada de TeleBanco Popular; cajeros automáticos (ATM); terminales de puntos de venta (POS); ATH Móvil y Red ATH. (Ramon "Tonito" Zayas)
Efraín Montalbán Ríos
Por Efraín Montalbán Ríos
Periodista de Negociosefrain.montalban@gfrmedia.com

Banco Popular anunció este viernes la interrupción de ciertos servicios durante el fin de semana como parte de un mantenimiento rutinario del proveedor de servicios Evertec, Inc.

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Como resultado del mantenimiento de la tecnológica, los clientes de Popular verán interrupciones en los pagos y transferencias a través de Mi Banco y la línea automatizada de TeleBanco Popular; cajeros automáticos (ATM); terminales de puntos de venta (POS); ATH Móvil y Red ATH.

La interrupción de servicios sucederá el domingo, 2 de agosto, entre la 1:30 a.m. y las 3:00 a.m., informó Popular.

⚠️ AVISO DE INTERRUPCIÓN DE SERVICIO – FIN DE SEMANA

Estimados clientes:

Nuestro proveedor de servicios, Evertec, Inc., realizará un mantenimiento que interrumpirá los siguientes servicios aproximadamente entre 1:30 a.m. a las 3:00 a.m. del domingo, 2 de agosto. pic.twitter.com/bo1FffzEXZ

— Banco Popular (@popular) July 31, 2026

“Te recomendamos realizar tus transacciones con anticipación, tomar las medidas necesarias y considerar contar con efectivo para tus pagos. Agradecemos tu comprensión mientras trabajamos para brindarle una mejor experiencia”, comunicó el conglomerado bancario en su red social X.

Por su parte, Evertec confirmó en declaraciones escritas enviadas a El Nuevo Día que el mantenimiento se hará en la plataforma tecnológica de la empresa, lo que se estima tendría una duración de aproximadamente una hora y media.

“Informamos que los clientes fueron notificados oportunamente sobre este mantenimiento programado. Estos trabajos forman parte de nuestros esfuerzos continuos para fortalecer la seguridad, estabilidad y el desempeño de nuestros servicios”, indicó Evertec.

El Nuevo Día se comunicó con Oriental Bank y FirstBank para saber si también tendrán interrupciones de servicios por este mantenimiento en la plataforma de Evertec, pero al momento de esta publicación no hubo confirmación.

El pasado mes, Evertec reportó un incidente de ciberseguridad que afectó a múltiples clientes de los tres principales bancos comerciales de la isla, quienes recibieron cartas de notificación con instrucciones a seguir ante la exposición de cierta información.

Tags
Banco PopularEvertecATH Móvil
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Por los pasados cinco años, Efraín Montalbán Ríos ha ejercido como periodista y productor en distintos medios de comunicación locales. Es egresado de la Escuela de Comunicación –ahora facultad- de la...
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