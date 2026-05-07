Banco Popular gana premios de la SBA

La Administración Federal de Pequeños Negocios (SBA, por sus siglas en inglés), oficina distrital de Puerto Rico e Islas Vírgenes, otorgó a Banco Popular dos premios en reconocimiento a su desempeño en el otorgamiento de financiamiento SBA 7(a) durante el año fiscal federal 2025.

Los galardones Puerto Rico Gold Lender of the Year y el USVI Silver Lender of the Year, resaltan la gestión de la institución en facilitar acceso a capital para pequeños negocios en ambos mercados, respaldando el desarrollo y crecimiento de empresarios locales.

Durante el periodo evaluado, Banco Popular aprobó 380 préstamos SBA 7(a) por un total de $47.7 millones, incluyendo 376 financiamientos en Puerto Rico por $46.7 millones y cuatro en las Islas Vírgenes por $1 millón.

“Más allá de un premio, este resultado representa cientos de empresarios que pudieron acceder al capital necesario para crecer, invertir y continuar desarrollando sus negocios. Ese es el verdadero impacto de nuestra labor”, expresó Eli Sepúlveda, vicepresidente ejecutivo de Crédito Comercial de Popular, Inc.

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Como parte de la misma ceremonia, Global Manufacturing LLC, cliente de Banco Popular fue reconocido con el premio 2026 Small Business Manufacturer of the Year, distinción que destaca su excelencia operacional, innovación y aportación al sector manufacturero de Puerto Rico.

“El reconocimiento a uno de nuestros clientes dentro de esta premiación también refleja el potencial que existe cuando se combina visión empresarial con acceso a capital y el acompañamiento adecuado”, añadió Sepúlveda.