Banesco USA reporta $1,000 millones en depósitos en Puerto Rico

Banesco USA culminó el segundo trimestre de 2025 con crecimientos de doble dígito en todos los segmentos comerciales al compararse con los resultados financieros de la institución un año antes.

El banco obtuvo un ingreso neto de $15 millones en el segundo trimestre de este año, lo que supone un aumento de 34% en relación al mismo trimestre del año anterior.

Entre abril y junio pasados, Banesco USA aumentó sus activos a razón de 23.8% más que para el mismo periodo del 2024. Al 30 de junio de este año, la institución con sede principal en Miami reportó $5,200 millones en activos totales frente a los $4,200 millones un año antes.

Los préstamos y depósitos crecieron 16% y 31%, respectivamente, durante el periodo de 12 meses que culminó el 30 de junio de 2025.

PUBLICIDAD

“Nuestros resultados para el segundo trimestre reflejan la fortaleza de nuestras relaciones locales y la confianza que nuestros clientes han depositado en nosotros. Con estos resultados, estamos bien posicionados para continuar creciendo a lo largo de 2025”, expresó Calixto García-Vélez, presidente y principal oficial ejecutivo (CEO) de Banesco USA.

“Continuamos obteniendo resultados significativos manteniéndonos enfocados en las necesidades de nuestros clientes, invirtiendo en nuevos productos, mejorando nuestras capacidades digitales, y reclutando y empoderando a nuestros talentosos equipos locales”, abundó García-Vélez.

En Puerto Rico, el crecimiento en préstamos y depósitos tuvo avances interanuales, estimados en 25% y 94%, respectivamente.

Durante el trimestre, Banesco alcanzó en Puerto Rico, la importante cifra de $1,000 millones en depósitos, lo que Maritza Abadía, presidenta de Banesco USA en Puerto Rico, atribuyó a una estrategia de segmentación entre los clientes comerciales de la institución bancaria.

“Nuestro sólido desempeño financiero este trimestre es un reflejo directo de nuestro compromiso con la economía local. Al trabajar estrechamente con el sector empresarial, hemos podido proporcionar las herramientas financieras y la orientación necesaria para impulsar un verdadero progreso en nuestras comunidades. Nuestro enfoque es lograr resultados mientras mantenemos un servicio personalizado y un impacto a largo plazo”, comunicó Abadía.

Asimismo, en la primera mitad de este año, Banesco otorgó en la isla unos $216 millones en préstamos calificados por el Programa de Inversión de Capital de Emergencia del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (ECIP, por sus siglas en inglés).