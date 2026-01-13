Cambio en la gerencia de Popular

Popular, Inc. (Nasdaq: BPOP) anunció el nombramiento de Alex Flores como vicepresidente ejecutivo del Grupo de Negocios Especializados.

Gilberto Monzón, quien fue una figura clave en la institución y un referente en el mercado hipotecario de Puerto Rico, ocupó el puesto hasta el 31 de diciembre de 2025, cuando se hizo efectivo su retiro tras 30 años de servicio en Popular.

En su lugar, Flores se integró al Consejo Gerencial y liderará las unidades de negocio Popular Auto, Popular Mortgage y Popular Insurance.

“A través de su carrera en Popular, Alex ha liderado estrategias de negocio innovadoras que han contribuido significativamente a los resultados de la organización. Confío en que su liderazgo continuará fortaleciendo el crecimiento de Popular, y reforzará nuestra posición como el banco preferido de nuestros clientes”, expresó Javier D. Ferrer, presidente y principal oficial ejecutivo de la matriz de Banco Popular.

Flores ingresó a Popular en 2007 y desde entonces ha asumido puestos de liderazgo y ha promovido modelos operacionales orientados a mejorar el desempeño financiero de los negocios, así como la experiencia del cliente.

Ejerció como gerente en la división de Popular Mortgage y, en deShow, liderando la creación de esta unidad dedicada a la administración de propiedades reposeídas. Asimismo, impulsó diversas iniciativas estratégicas de transformación, incluyendo la reorganización del negocio de préstamos de autos, así como la adquisición de importantes carteras de préstamos de consumo e hipotecas.

Previo a su incorporación a Popular, Flores formó parte de McKinsey & Company como consultor de gestión colaborando con industrias líderes de los sectores de telecomunicaciones, servicios públicos, banca y bienes de consumo. Además, ocupó diversos cargos de liderazgo en The Coca-Cola Company, donde supervisó las áreas de mercadeo de canales y los sistemas de distribución en la región del Caribe.