Con nuevo liderato la industria de seguros en la isla

En esta nueva junta, José C. Benítez, de Universal Life Insurance Company, ocupará la vicepresidencia .

Los demás miembros de la junta lo serán: Ángel Torres de AIG-Puerto Rico, José del Amo, de Triple S Propiedad; Rafael Blanes, de United Surety and Indemnity Company (USIC); Carlos Santana, de First Medical Health Plan, y Marianne Ortiz, de Delta Dental of Puerto Rico.