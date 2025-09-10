Conoce al empresario que destronó a Elon Musk como el más rico del mundo

El empresario Larry Ellison -cofundador de Oracle- se convirtió este miércoles en la persona más rica del mundo tras la subida del valor de las acciones del gigante tecnológico, según el Índice de Multimillonarios de Bloomberg.

La fortuna de Ellison (81 años), quien es presidente y director de tecnología de Oracle, aumento en unos $101,000 millones a media mañana del miércoles, después de que su empresa anunciara la adjudicación de varios contratos multimillonarios en el pasado trimestre.

El aumento en el título accionario que cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE, en inglés), apreciaba este miércoles 35%, hasta $326.00, lo que elevó la fortuna de Ellison a $393,000 millones.

El salto en la capitalización bursátil de Oracle hizo que Ellison rebasara a Elon Musk (54 años), el fundador de Tesla y Space X y quien tiene una fortuna de $385,000 millones, en la lista de Bloomberg. Hasta ahora, Musk -quien ganó mayor notoriedad al convertirse en asesor de eficiencia gubernamental de Donald Trump para luego disputarse con él- había estado en la cima de la lista de Bloomberg por espacio de cuatro años.

En cambio, según la lista en tiempo real de la revista especializada Forbes, que presenta algunas variaciones al análisis de riqueza de Bloomberg, Musk sigue siendo la persona más rica del mundo con una fortuna de $440,000 millones, seguido de Ellison, con un capital de $406,300 millones.

Aunque el cambio en la fortuna de Ellison ha acaparado los titulares financieros del día, los mercados bursátiles experimentan números récord, tanto por Oracle como por otros desarrollos.

En el caso de Oracle, el título llegó a apreciar un 38.15%, tras anunciar la adjudicación de varios contratos multimillonarios en el trimestre finalizó el 31 de agosto pasado, adjudicaciones que pondrían de relieve el potencial de la inteligencia artificial. Según The Wall Street Journal, Oracle habría suscrito un acuerdo con OpenAI para servicios de computación en nube en el orden de $300,000 millones.

Aparte de Oracle, los mercados se movían a nuevos hitos como secuela de un reporte de inflación más alentador y la expectativa de que la Reserva Federal ajuste a la baja la tasa de fondos federales en su reunión de la semana próxima.

El Standard & Poor’s 500 avanzaba dos décimas hasta las 6,526 unidades.

El industrial Dow Jones, en cambio, retrocedía unos 230 puntos luego de marcar por primera vez en su historia 45,711 unidades.

Algo similar acontecía con el Nasdaq, índice que se movía en la vecindad de 21,857 puntos.