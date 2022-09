Nota del editor: te invitamos a mantenerte bien informado durante esta emergencia. Accede libre de costo a todas las noticias y actualizaciones relacionadas con el paso del huracán Fiona por Puerto Rico. Gracias por apoyar el periodismo responsable. Suscríbete hoy.

La mayoría de las cooperativas de ahorro y crédito reabrieron sus puertas luego del embate del huracán Fiona, aunque algunas operan en horario limitado debido a los daños que causó el ciclón o por la falta de servicio eléctrico.

Kerwin Morales Rivera, presidente ejecutivo de Cabo Rojo Coop, dijo que la sucursal que tomó más tiempo en reabrir fue la ubicada en Hormigueros, pero afirmó que ya está abierta.

“Ahora mismo están abiertas todas... Logramos sacar el agua y teníamos como dos pulgadas de agua, pero ayer se pudo hacer y estamos operando”, afirmó.

Relató que en todas sus sucursales tuvieron algún daño por entrada de agua, lo que dejó computadoras y muebles dañados.

“En todas realmente se filtró el agua. El problema principal que tenemos es no tener agua ni luz, pero daños estructurales, ninguno”, precisó al agregar que esta cooperativa opera ahora en horario reducido de 9:00 a.m. a 1:00 p.m.

Agregó que, al menos, dos de sus empleados perdieron todas sus pertenencias, pero el resto se ha reportado a trabajar.

Asimismo, detalló que optaron por eliminar las penalidades y pagos por morosidad hasta el 30 de septiembre.

“Nosotros nunca cobramos sobrecargo en cajeros automáticos, pero ahora estamos eliminando penalidades y las moras. Se detuvieron las llamadas de cobro y no estamos limitando el efectivo. Es lo mismo que hicimos en María”, afirmó. “Hasta el 30 de septiembre no hay que pagar penalidades ni nada que tenga que ver con recargos. El que solicite una moratoria, también las estaremos considerando, evaluando cada situación individual”.

Carlos Lebrón Rivera, oficial de mercadeo de Mauna Coop, confirmó, por su parte, que todas las sucursales de esta cooperativa ya están abiertas. Explicó que a inicios de semana solo estaban atendiendo por el servicarro en la sucursal de Salinas, pero dijo que esta ya abrió sus puertas.

La doctora Grisell Reyes, directora y profesora del Instituto de Cooperativismo de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras, recordó que este tipo de ayudas a la ciudadanía es parte de la razón de ser de las cooperativas.

“Las cooperativas, por su naturaleza, surgen de una necesidad y de un sentido de comunidad. Por naturaleza, siempre van a responder a la necesidad humana, mayormente en casos como este, donde la necesidad no es solo de los asociados, sino del pueblo, la nación y el país donde están. Las cooperativas son llamadas a responder a las comunidades donde se encuentran”, explicó. “Las cooperativas responden en situaciones como esta a la misma comunidad donde están instaladas”.

Mabel Jiménez Miranda, presidenta ejecutiva de la Corporación Pública para la Supervisión y Seguros de Cooperativas (COSSEC) dijo a El Nuevo Día que ayer se habían reportado al menos cuatro sucursales cerradas, pero las mismas ya han ido reabriendo sus puertas al público.

La isla cuenta con 105 cooperativas de ahorro y crédito, entre las cuales tienen 128 sucursales, y la cantidad de socios supera el millón, detalló Jiménez Miranda. En cuanto a las máquinas automáticas de efectivo (ATM), afirmó que está en operaciones el 90% de las 266 que pertenecen a las cooperativas.

“Hay nueve cooperativas que están trabajando con un horario limitado porque, como no tienen luz, están trabajando con diésel y con planta y lo que tienen es el horario limitado”, explicó.

La presidenta de COSSEC recordó que las cooperativas lograron ofrecer sus servicios con mayor rapidez que los bancos luego del huracán María. Por esto, muchas cooperativas optaron por ofrecer servicios, como cambiar cheques de otras instituciones financieras, sin un cargo adicional.

“En este momento no es lo mismo. No es el mismo escenario y cada cooperativa tiene su prerrogativa de los servicios que va a ofrecer”, explicó. “Es posible que si el banco en el pueblo donde está la cooperativa no ha abierto o funcionando, sí puedan hacerlo. Pero no es algo general en las cooperativas. Por ejemplo, en Orocovis el banco está abierto. No hay necesidad de que la cooperativa ofrezca este servicio”.