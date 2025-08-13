CUD y Nave Bank se unen para ampliar acceso a financiamiento de pymes

El Centro Unido de Detallistas (CUD) anunció este miércoles una nueva alianza con el primer banco digital de Puerto Rico, Nave Bank, para darle mayor acceso a soluciones financieras a sus socios, en su mayoría, pequeñas y medianas empresas (pymes).

El acuerdo permitirá que los más de 5,000 socios del CUD tengan acceso directo a productos financieros como líneas de crédito, préstamos comerciales, cuentas para negocios y herramientas digitales que optimizan el flujo de efectivo y promueven la inversión estratégica.

“En Nave Bank estamos construyendo el banco del futuro, hoy. Esta alianza con el CUD nos permite llevar nuestras soluciones digitales a los comerciantes que mantienen viva la economía de Puerto Rico. Creemos en un modelo bancario ágil y centrado en el cliente”, expresó Carlos M. García, presidente de Nave Bank.

La institución bancaria mencionó a El Nuevo Día que se trata de productos diseñados específicamente para apoyar a pymes locales, “considerando sus realidades, retos y oportunidades”.

PUBLICIDAD

“Esta iniciativa forma parte de nuestro programa de acceso a capital para pequeñas y medianas empresas, y se espera que contribuya significativamente al crecimiento de nuestra base de clientes en este segmento”, comunicó Nave Bank.

Actualmente, Nave Bank cuenta con más de 450 negocios como clientes.

El anuncio de la alianza se de en el marco de la Convención Anual de Socios del CUD, que se celebrará este fin de semana en el Hilton Ponce Golf & Casino, y en la que participarán líderes del sector empresarial del país y del sector gubernamental.

“Esta alianza representa un paso concreto hacia el futuro que visualizamos para nuestros comerciantes: un ecosistema ágil, moderno y con acceso a herramientas que potencien su capacidad de competir y prosperar”, expresó Ramón Barquín III, presidente del CUD.