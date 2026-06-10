DACO monitorea el incidente de ciberseguridad de Evertec

Personal de la Unidad para la Detección de Esquemas Fraudulentos contra el Consumidor del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) se encuentra monitoreando el incidente de ciberseguridad reportado ayer, martes, por Evertec (NYSE: EVTC), informó Hiram J. Torres Montalvo, secretario de la agencia.

El titular indicó, además, que sostuvo conversaciones directas con funcionarios de la tecnológica, así como con otras entidades afectadas, para evaluar cualquier posible impacto sobre los consumidores en Puerto Rico.

“La ciberseguridad es un asunto de gran relevancia para los consumidores puertorriqueños. Desde que tuvimos conocimiento de este incidente, personal técnico de nuestra Unidad para la Detección de Esquemas Fraudulentos contra el Consumidor ha mantenido comunicación directa con ejecutivos de Evertec, a quienes agradecemos su transparencia y diligencia durante este proceso. Nuestro objetivo es asegurarnos de que cualquier posible riesgo para los consumidores sea atendido de manera rápida y efectiva”, expresó Torres Montalvo.

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La empresa explicó que el incidente no ocurrió directamente en sus sistemas internos, sino en una herramienta provista por un tercero. Al momento, la investigación no ha identificado ninguna transacción fraudulenta.

La investigación de Evertec sobre el incidente de ciberseguridad continúa activa.

Los resultados preliminares de la investigación detallan que la información impactada incluye números de tarjetas y, en algunas instancias, nombres, fecha de expiración, fecha de nacimiento e información de contacto. No obstante, aseguraron que como parte de la investigación no se obtuvieron las contraseñas de las tarjetas (PIN) o los códigos de seguridad CVV.

Esta es la primera vez que enfrenta en Puerto Rico un incidente de esta naturaleza relacionado con acceso no autorizado a datos de instituciones financieras, confirmó EVTC a El Nuevo Día.

“Las expresiones de la empresa apuntan a que no se comprometieron elementos críticos de autenticación financiera. Sin embargo, nuestro deber es mantenernos vigilantes y continuar evaluando el desarrollo de los acontecimientos para proteger a los consumidores y orientarlos oportunamente si fuese necesario”, añadió el Torres Montalvo.

El secretario también indicó que el DACO está en comunicación con el personal de la Oficina de Innovación y Servicios de Tecnología (PRITS) para apoyar las gestiones relacionadas con la seguridad de los datos y el monitoreo del incidente.

También inició conversaciones con la Asociación de Bancos de Puerto Rico para conocer el alcance del evento desde la perspectiva de las instituciones financieras y fortalecer las medidas preventivas correspondientes.

“El aumento en los ataques dirigidos a plataformas que sirven de enlace entre instituciones financieras y sus clientes es una realidad que estamos observando a nivel nacional. De acuerdo con datos publicados por el Buró Federal de Investigaciones (FBI), durante el pasado año se reportaron cientos de incidentes de ciberseguridad relacionados con sistemas financieros. Estos eventos refuerzan la importancia de continuar fortaleciendo las capacidades investigativas y educativas de nuestra Unidad de Fraude”, señaló.

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Por su parte, Banco Popular, FirstBank y Oriental Bank confirmaron a El Nuevo Día que fueron informados de que el incidente de ciberseguridad con la tecnológica incluyó a sus conglomerados bancarios.

Popular comunicó que están manejando la situación y reforzando las medidas de monitoreo de fraude. La institución bancaria subrayó que de reportarse cualquier pérdida por transacción en su cuenta no autorizada como resultado de este incidente se hará responsable.

Asimismo, FirstBank indicó estar al tanto del incidente reportado por Evertec e indicaron que están priorizando la protección de la información de sus clientes. Entretanto, el banco hizo hincapié en que el incidente no afectó los sistemas, la infraestructura ni el entorno interno de datos de la institución.

Por su parte, José Rafael Fernández, principal oficial ejecutivo (CEO) y presidente de la matriz de Oriental Bank, informó que algunos de los clientes del banco se vieron afectados, por lo que están notificando a los depositantes a través de la aplicación del banco.

La Unidad para la Detección de Esquemas Fraudulentos contra el Consumidor fue creada por el secretario Torres Montalvo para identificar, investigar y alertar a los consumidores sobre nuevas modalidades de fraude, robo de identidad y esquemas de obtención ilegal de información personal.