Aton Financial, una firma de asesoría financiera independiente que se acerca a su primera década de operaciones en la isla, ha llegado a un acuerdo con Goldman Sachs que permitirá a los clientes de la consultora, acceder a nuevos servicios de análisis e inteligencia en inversiones y a la plataforma para traficar valores o seguir el desempeño de su cartera de inversiones.

Sobre todo, la alianza permitirá a los clientes de Aton, que el gigante de inversiones custodie su patrimonio y a futuro, tener acceso a una diversidad de instrumentos de inversión, en especial, aquellos de deuda corporativa y de inversión privada, no fácilmente disponibles en casas de corretaje convencionales, indicó el principal de la firma, Marko Rendic Trigo.

Aton es la primera firma de su tipo que contará con los servicios de Goldman Sachs en Puerto Rico y según Rendic Trigo, se trata de una alianza indefinida que no está sujeta a volúmenes de negocio y que dará a los inversionistas locales la oportunidad de recibir servicios de uno de los jugadores más prominentes del mundo de las inversiones con 150 años de historia.

“Ellos (Goldman Sachs) trafican el 97% de la compraventa de las acciones en el mundo”, dijo Rendic Trigo al señalar que, por lo general, un inversionista que quiera tener una cuenta en Goldman Sachs necesitaría de unos $20 millones para hacerlo.

Explicó que, hace un año y medio, Goldman Sachs concibió un proyecto con el objetivo de prestar servicios a individuos y empresas de menos profundidad financiera.

“Comenzamos con ellos desde el principio”, dijo Rendic Trigo al agregar que Aton tocó a la puerta de Goldman Sachs para que consideraran a Puerto Rico en la iniciativa.

Según Rendic Trigo, a medida que la alianza gane tracción es posible que, desde Puerto Rico, los inversionistas que así lo deseen puedan acceder a colocaciones privadas o que pueda accederse a otros servicios como líneas de crédito, en caso de que Goldman Sachs decida completar esos trámites en la isla.

En el caso de los clientes de Aton en el estado de la Florida, estos sí podrían acceder a otros servicios de Goldman Sachs que ya están autorizados en ese estado.

En crecimiento

La alianza con Goldman Sachs se concretó hace poco más de un mes y se produce unos siete años después de que Rendic Trigo lanzara Aton Financial y optara por abrirse camino en el mundo de la asesoría financiera independiente.

El concepto, novel entonces, continúa siendo contracorriente en la actualidad, reconoció Rendic Trigo, al indicar que en Puerto Rico todavía prevalece el apego de los clientes por las casas de corretaje tradicionales.

“Pensaba que iba a ser más rápido porque es el modelo de más crecimiento en Estados Unidos”, dijo Rendic Trigo haciendo referencia al segmento de Asesores Registrados Independientes -RIAs en inglés- del que forma parte.

La definición de rapidez, sin embargo, parece relativa. Cuando Rendic Trigo contó su proyecto a El Nuevo Día hace siete años, se trataba de dos personas y el plan de negocios contemplaba gestionar unos $30 millones en un plazo de unos tres años.

Según Rendic Trigo, al presente, la firma cuenta con siete asesores financieros, uno de ellos en el estado de la Florida, y gestiona unos $400 millones.

“Son jóvenes que han empezado con nosotros y ese ha sido el norte”, dijo Rendic Trigo haciendo referencia al equipo de Aton al tiempo que indicó que uno de los objetivos que se ha trazado la firma es contribuir a la creación de una nueva clase de asesores financieros jóvenes en Puerto Rico. Sobre todo, una clase de asesores financieros que no estén atados a la disciplina o los requisitos de vender productos de inversión para generar comisiones, sino enfocados en ayudar a las personas a mantener el patrimonio que posean o crear uno.

“La gran mayoría siguen siendo inversionistas individuales, un 10% (de nuestros clientes) son institucionales, pero el grueso de la cartera son individuos, corporativos y algunos clientes familiares”, explicó el gestor de inversiones.

De acuerdo con Rendic Trigo, una de las razones para el ascenso de la firma ha sido su capacidad para identificar soluciones particulares en diversidad de circunstancias.

Según Rendic Trigo, la firma invirtió esfuerzos para ayudar a los clientes que padecían la secuela de la quiebra gubernamental. “Nos asociamos con Bonistas del Patio para ser partícipes de la solución”, recordó.

El grupo se organizó en el contexto de la quiebra gubernamental para abogar por los inversionistas locales que tenían bonos de Puerto Rico.

“Gracias a ese esfuerzo que se hizo, se pudo defender un montón la exposición del inversionista a nivel local. Todavía quedan algunas cosas, pero en gran medida estamos al otro lado, en cuanto a reestructuraciones a nivel de deuda (de Puerto Rico)”, dijo Rendic Trigo.

Los asesores de Aton también estuvieron ocupados apoyando a algún cliente que pudo verse afectado durante el huracán María, lo que fue factible por el modelo de gestión de la firma, que -de paso- cuenta con terceros para asegurar el cumplimiento de la firma con las reglamentaciones aplicables.

Desde la perspectiva de Rendic Trigo, la otra fortaleza estriba en la génesis de la firma. Un asesor independiente registrado está obligado a cumplir con un estándar mayor de fiducia y por ello, está obligado a identificar la mejor alternativa para el cliente que asesora, sea el instrumento de inversión más adecuado o el proveedor de servicios más idóneo a la luz de las metas de inversión y tolerancia del cliente.

“Poco a poco nuestros clientes van viendo las ventajas de estar en estructuras como la nuestra. Es tener alternativas distintas, distintos custodios, distintos socios de negocios y acceso a una gama de alternativas sin encajonar a nadie”, dijo Rendic Trigo.

Ese enfoque de apertura pagó réditos durante la pandemia. Un plan de asesoría financiera bien ejecutado, dijo el gestor de inversiones, contribuyó a que los clientes de la firma no encararan problemas de liquidez o que se pudiera asistir a aquellos que solicitaron los préstamos de emergencia otorgados durante la emergencia sanitaria.

Los “influencers”

Y también ha servido para cautivar a inversionistas, muchos de ellos jóvenes o emprendiendo, que empezaron por su cuenta, o que ahora -que gestionan ciertos caudales- temen errar en el manejo del dinero.

“Siempre hay un punto donde ante el nivel de riesgo, la persona dice: ‘necesito ayuda’… vienen aquí y te dicen… ‘porque el fulano que yo sigo en redes dijo tal cosa’, pero luego, se encuentran con que esa persona en redes dice que no es asesor financiero… qué fácil es decir algo y luego indicar que no es su responsabilidad”, relató Rendic Trigo.

“Aquí tenemos varios influencers, jóvenes, que les va súper bien, pero de repente están perdidos, perdidos. Para mi sorpresa, son sumamente conservadores en cuestiones de dinero. ‘No puedo perder nada’, me dicen. No es el estereotipo de millenial… me encanta trabajar con ellos porque escuchan y porque uno aprende con ellos”, dijo Rendic Trigo.

A preguntas de El Nuevo Día en torno a los siguientes pasos de Aton luego de la alianza con Goldman, Rendic Trigo sostuvo que el acuerdo permitirá a los clientes de la firma escoger entre ese banco de inversiones o cualquiera otra de las entidades que ya son parte de los aliados de la firma, pero reconoció que si el proyecto marcha bien, los inversionistas de Puerto Rico podrían acceder a un cúmulo de servicios que hasta ahora no han estado disponibles en la isla, así como inteligencia en múltiples clases de activos lo que permitiría definir mejor una estrategia de inversiones en función de las aspiraciones o metas de ahorro del inversionista.