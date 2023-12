El precio del bitcoin rondaba los $41,600 desde el lunes, más del doble de los cerca de $17,000 que cotizaba a principios del 2023, según el historial de precios del portal especializado en criptoactivos Coindesk.

La citada fuente atribuyó el avance de la pionera y principal criptomoneda a la expectativa de que los reguladores financieros de Estados Unidos pronto aprueben la conversión de fondos de bitcoin en fondos cotizados en bolsa (EFT, en inglés).

La expectativa se basa en que ya 13 compañías han sometido solicitudes de esa índole ante la Comisión de Valores y Bolsas de Estados Unidos (SEC, en inglés). La más reciente, según la agencia de noticias Reuters, la presentó la semana pasada Pando Asset AG, una firma de manejo de activos con sede en Suiza. Otros en fila son los gigantes BlackRock y Fidelity.

Sin embargo, la petición de Grayscale Investments es la que más atención ha generado, pues la empresa retó a la SEC en la corte federal en junio de 2022. Ese caso culminó el pasado 23 de octubre con una victoria judicial en el foro apelativo.

Decisión “arbitraria y caprichosa”

Según el expediente judicial examinado por este medio, el Tribunal del Distrito de Apelaciones en la capital federal ordenó al regulador a reconsiderar la solicitud del ETF atado al valor del bitcoin por entender que el rechazo a este instrumento fue una decisión “arbitraria y caprichosa”.

Grayscale había aducido que su fondo Grayscale Bitcoin Trust (GBTC), valorado en cerca de $17,000 millones, era “esencialmente similar a los productos de futuros de bitcoin que se cotizan en bolsa y debió ser aprobado para cotizar en NYSE Arca (la red de órdenes electrónicas de la Bolsa de Valores de Nueva York)”.

El panel apelativo concordó con Grayscale y la SEC no apeló la decisión, que entonces se convirtió en final y firme.

Feliz Bukele con el avance del bitcoin

De otra parte, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, aprovechó el repunte en el precio de bitcoin para anunciar en la red social X, antes Twitter, que las inversiones que el país hizo en esta criptomoneda estaban generando ganancias.

“Con el actual precio de mercado de bitcoin, si fuésemos a venderlas, no solo recuperaríamos 100% de nuestra inversión, sino que también ganaríamos $3.62 millones (a este momento)”, publicó a base de los precios registrados el lunes en la mañana. “Claro, no tenemos intención de vender; ese nunca ha sido nuestro objetivo. Somos completamente conscientes de que el precio continuará fluctuando en el futuro, y esto no afecta nuestra estrategia a largo plazo”.

El bitcoin registró su precio máximo en noviembre de 2021, con $69,000. A raíz de múltiples casos de quiebras y fraudes ligados al manejo de criptoactivos, como los de FTX y Binance, el mercado de criptomonedas y activos digitales se desplomó en valor durante el 2022. Sin embargo, el bitcoin se mantuvo por encima de los $15,000 en ese periodo, sin acercarse al desplome de $7,000 con el que cerró el año 2019.