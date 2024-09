El sector de seguros estará obligado a proteger datos personales de clientes

Las compañías de seguro en Puerto Rico estarán obligadas a adoptar mecanismos internos para que información sensitiva de los consumidores, como el número de seguro social o de tarjetas de crédito, no sea blanco de estafadores cibernéticos.

Para implementar tal programa, explicó Adams Vega, los regulados utilizarán como referencia los estándares del U.S. National Institute of Standards and Technology (NIST), entidad que marca la pauta y prácticas adecuadas para asistir en la gestión de riesgos cibernéticos.