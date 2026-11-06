Evertec obtiene $29.9 millones en ingresos netos

Evertec (NYSE: EVTC) culminó el tercer trimestre de 2026 con aproximadamente $29.9 millones en ingresos netos, lo que supone unos $3 millones menos cuando se compara con el mismo período del año anterior.

Entre julio y septiembre pasados, el desempeño de la tecnológica con sede en Puerto Rico, se tradujo en 49 centavos por acción diluida frente a los 51 centavos reportados en el tercer trimestre de 2025.

La empresa atribuyó la diferencia anual a una ganancia neta de $6 millones en créditos fiscales por investigación y desarrollo durante el tercer trimestre en del año anterior, sin que se obtuviera una ganancia comparable en el pasado trimestre. Además, explicó que hubo mayores gastos por intereses.

“La transformación de Evertec está generando sólidos resultados. Hemos construido una empresa más amplia y diversificada, con mayor escala, capacidades más profundas y más oportunidades de crecimiento en Puerto Rico y América Latina”, afirmó Mac Schuessler, presidente y principal oficial ejecutivo (CEO, en inglés).

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De acuerdo con los resultados financieros de la tecnológica para el tercer trimestre de este año, los ingresos totales ascendieron a casi $283 millones, un aumento del 23.8%, en comparación con los $228.6 millones del mismo trimestre del año anterior, impulsado por las contribuciones de las adquisiciones completadas durante el año en curso y el año anterior, el crecimiento orgánico en la mayoría de los segmentos de la compañía.

“Nuestro desempeño durante el tercer trimestre y la actualización de nuestras proyecciones para el año completo reflejan el impulso que estamos viendo en todo el negocio y nuestro enfoque en ejecutar las oportunidades de crecimiento a largo plazo que tenemos por delante”, expresó Schuessler.

Evertec anunció este año dos adquisiciones, el 100% de Dimensa, una empresa tecnológica de Brasil, por la suma de $181 millones, y el 67% de la participación accionaria de BBChain, una startup brasileña especializada en infraestructura blockchain para instituciones financieras, por la suma de $5.6 millones.

En el tercer trimestre de este año, la tecnológica recompró 500,946 acciones ordinarias a un precio promedio de $30.78, para un desembolso total de $15.4 millones a los inversionistas.

Asimismo, el 31 de julio de 2026, la junta de directores de Evertec aprobó un aumento en la autorización para la recompra de acciones hasta un máximo de $150 millones, manteniendo la fecha de vencimiento del programa hasta el 31 de diciembre de 2027. Al 30 de septiembre de 2026, aproximadamente $135 millones permanecían disponibles para los accionistas.