FirstBank impulsa a 10 empresarias puertorriqueñas con subvención federal

FirstBank Puerto Rico fue seleccionado por el Federal Home Loan Bank of New York (FHLBNY) para recibir una subvención de $50,000 bajo el 2025 Small Business Recovery Grant Program, con lo que impactó a 10 mujeres empresarias en Puerto Rico.

Las emprendedoras participaron del Programa de Formación Empresarial del Centro Empresarial para la Mujer del Centro para Puerto Rico Sila M. Calderón, en Mayagüez, quienes recibieron $5,000 cada una para fortalecer sus negocios, adquirir equipo, ampliar su inventario o impulsar nuevas fases de desarrollo en sus negocios.

“Esta alianza con el FHLBNY refuerza nuestro compromiso de acompañar a los pequeños negocios en todas las etapas de su desarrollo. En FirstBank creemos en el poder transformador del empresarismo y en la importancia de brindar herramientas reales para que más puertorriqueños puedan crecer, crear empleos y aportar al desarrollo económico del país”, expresó Ildefonso Rodríguez, vicepresidente de Small Business y SBA de FirstBank.

PUBLICIDAD

Como parte de este esfuerzo, la institución bancaria diseñó una cuenta comercial especial para apoyar a pequeñas empresas participantes de entidades sin fines de lucro que promueven y apoyan el empresarismo.

Esta cuenta ofrece beneficios, como un depósito inicial y balance mínimo de $50, sin cargos por servicio durante los primeros 12 meses.

“Nuestro Programa de Subvenciones para la Recuperación de Pequeñas Empresas nos permite unir esfuerzos con instituciones como FirstBank para promover la recuperación, resiliencia y progreso de las comunidades. Agradecemos esta colaboración y esperamos ver el impacto positivo que estas empresarias generarán en el oeste de Puerto Rico”, señaló Alexies Sornoza, vicepresidente y director de Desarrollo Comercial del FHLBNY.