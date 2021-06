Aurelio Alemán, presidente y principal oficial ejecutivo de FirstBank, anunció los siguientes nombramientos al grupo ejecutivo de la institución: Sara Álvarez como vicepresidenta ejecutiva y principal oficial legal; Juan Carlos Pavía como vicepresidente ejecutivo y principal oficial de crédito; y Lilian Díaz como vicepresidenta ejecutiva de grupo de negocio.

Sara Álvarez, quien se desempeñó como oficial legal auxiliar y secretaria de la Junta de Directores, pasa a ocupar la posición de vicepresidenta ejecutiva y principal oficial legal, manteniendo su rol como secretaria de la Junta de Directores. Lawrence Odell, que ocupó dicha posición por espacio de 15 años, se acogió al retiro recientemente.

Álvarez se unió al banco en el 2003 como contadora pública autorizada y gerente de Contribuciones en el Grupo de Finanzas, luego de graduarse de la Universidad de Puerto Rico en el 1997 y de haber trabajado en una de las grandes firmas del sector de contabilidad pública autorizada. Durante su carrera en FirstBank, Álvarez se ha distinguido por el manejo de acuerdos complejos de compraventa y ha sido instrumental en múltiples transacciones y acciones de capital.

En el Departamento de Finanzas asumió varios puestos incluyendo contralor auxiliar. Luego de obtener su Juris Doctor de la Universidad Interamericana de Puerto Rico en el 2005, continuó su carrera profesional en FirstBank como abogada, y se incorporó a la División Legal en el 2007, asumiendo diferentes roles como oficial de asuntos corporativos, principal oficial legal auxiliar y subsecretaria de la Junta de Directores y secretaria de la Junta de Directores.

Juan Carlos Pavía, quien ocupaba el puesto de principal oficial de riesgo de crédito, fue nombrado vicepresidente ejecutivo y principal oficial de crédito. En esta nueva función, además de asumir la dirección de las unidades de Crédito y Tasaciones, continuará manejando Administración de Crédito, Unidad de Cierres Comerciales y la Administración de Activos No-Productivos. Pavía sustituyó a Emilio Martinó, quien fungió como vicepresidente ejecutivo y Chief Lending Officer, también se acogió al retiro luego de 19 de años de servicio en la institución.

Pavía, quien se incorporó a FirstBank en el 2014, ha logrado elevar el uso de la tecnología para la creación de un marco de riesgo crediticio sólido, que ha permitido el crecimiento saludable de las carteras de préstamos en todos los segmentos. Luego de graduarse de la Universidad de George Washington en el 2003, ocupó posiciones de liderato en otras instituciones financieras y en el Gobierno de Puerto Rico.

Lilian Díaz, quien se une al grupo ejecutivo como parte de las operaciones adquiridas, fue nombrada vicepresidenta ejecutiva de grupo de negocio, donde tendrá a su cargo los negocios de Retail, Small Business, Commercial Transaction Banking y Prime Banking.

Díaz cuenta con más de 30 años de experiencia en la banca. En el 2003, se unió a Banco Santander con la responsabilidad del desarrollo de varias áreas de negocio, entre estas, Banca Retail, Banca Corporativa e Institucional, Pequeños y Medianos Negocios, Seguros, Banca Telefónica, Medios de Pago e Hipotecas. Antes de unirse a Santander, tuvo varios roles en Scotiabank y en The First National Bank of Boston. Cuenta con un bachillerato en Economía con concentración en Finanzas de Wharton School of Business de la Universidad de Pensilvania, en Filadelfia.

“Con estos nombramientos fortalecemos aún más nuestro grupo ejecutivo y reforzamos la diversidad con profesionales de alto calibre y sólida experiencia en la industria bancaria, lo que continuará cimentando nuestra ruta de liderato y crecimiento”, expresó Aurelio Alemán, presidente y principal oficial ejecutivo de FirstBank.