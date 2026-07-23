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Se adhiere a los criterios de The Trust Project

FirstBank reporta el “mejor” trimestre de su historia

El conglomerado ganó $96 millones y aumentó su cartera de préstamos en 21%

23 de julio de 2026 - 11:10 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Aurelio Alemán, principal oficial ejecutivo del conglomerado, enfatizó la importancia del progreso en que están llevando a la corporación “a un modelo de negocios sostenido y rentable aun en un ambiente económico retante”. (GFR Media)
Aurelio Alemán, principal oficial ejecutivo de FirstBank, indicó que el trimestre que cerró en junio pasado ha sido “el período de desempeño más sólido y consistente en la historia de nuestra compañía”.
Sharon Minelli Pérez
Por Sharon Minelli Pérez
Periodista de Negociossharon.perez@gfrmedia.com

First BanCorp (FBP), matriz de FirstBank, registró ingresos netos de $96.1 millones, o $0.62 por acción diluida, en el segundo trimestre del 2026 y “crecimiento en todas las áreas del negocio”, informó este miércoles Aurelio Alemán, principal ejecutivo del segundo conglomerado de Puerto Rico, durante su llamada trimestral con accionistas y analistas.

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“(Es) un aumento de 24% en comparación con el mismo trimestre del año pasado”, precisó el ejecutivo sobre el ingreso neto registrado en el período que cerró el pasado 30 de junio.

Y, mediante un comunicado divulgado al mercado, el banquero aseguró que los indicadores de desempeño de la institución confirman que el pasado trimestre fue “el período de desempeño más sólido y consistente en la historia de nuestra compañía”.

“Este logro refleja la confianza que nuestros clientes depositan en nosotros, así como la dedicación, disciplina y excelencia en la ejecución que nuestros equipos han demostrado en toda la organización”, expresó Alemán.

Alemán indicó a los analistas que a junio pasado, la cartera de préstamos reflejó “un aumento interanual de 21%”, gracias a $1,700 millones en nuevas originaciones. La producción del trimestre contribuyó a elevar la cartera de empréstitos de la institución a unos $13,300 millones.

“(Estoy) muy complacido con cómo se aceleró el crecimiento en préstamos durante el trimestre, impulsado primariamente por la actividad comercial en Puerto Rico”, afirmó el CEO.

En cuanto a los depósitos, Alemán reportó un incremento trimestral de $274 millones, “impulsado principalmente por un aumento de los depósitos gubernamentales, pero también por un ligero incremento en los depósitos de clientes”.

En concreto, los depósitos gubernamentales aumentaron $167.7 millones en el periodo reportado, para alcanzar unos $3,000 millones.

Tras informar que “el rendimiento crediticio sigue siendo sólido, con cargos netos más bajos y activos no productivos cerca de mínimos históricos”, mencionó que los préstamos morosos incrementaron en $32.9 millones, hasta sumar $143.9 millones.

Sin embargo, al compararla con el mismo período del año anterior, (la morosidad) se mantuvo estable con respecto a junio del año pasado y, de hecho, se ubicó por debajo del nivel registrado en diciembre de 2025”, contextualizó. “Continuamos monitoreando de cerca las tendencias de la morosidad en etapa temprana, así como las condiciones generales del mercado de consumo”.

A su vez, Alemán manifestó estar optimista con la segunda mitad del 2026.

A base de lo que observamos en nuestra cartera de oportunidades de negocio (pipeline), esperamos que este nivel de actividad continúe durante el resto del año. Esto, en realidad, refuerza nuestro camino para alcanzar nuestro objetivo de crecimiento anual para 2026”, concluyó.

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FirstBankPréstamos
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Sharon Minelli Pérez
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Sharon Minelli Pérez comenzó en El Nuevo Día como traductora y parte de la mesa de editores que preparaba la edición impresa. Hace 15 años, fue reclutada como periodista para endi.com....
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