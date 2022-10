Además de suspender los cargos por pagos tardíos y retiros en cajeros automáticos durante el mes de septiembre, FirstBank ha puesto en marcha varias iniciativas para que aquellos clientes afectados por el paso de Fiona puedan cumplir con el pago de préstamos personales, préstamos de auto, tarjetas de crédito, hipotecas o crédito comercial.

En tanto, el conglomerado verde hizo un donativo de $300,000 para ayudar a comunidades afectadas por el desastre natural y abrió una cuenta para que la ciudadanía haga donativos.

Según la institución, aquellos clientes que encaren problemas para pagar sus hipotecas deben completar una solicitud de orientación.

Acto seguido, a más tardar en cinco días, un especialista de Mitigación de Pérdidas se comunicará para informar al cliente qué alternativas tendría disponibles. Ello, según el tipo de préstamo hipotecario que posea, las reglas establecidas por el inversionista o la entidad que asegura ese financiamiento.

De acuerdo con la institución, si la persona no pagó a tiempo su préstamo o tarjeta de crédito, la eliminación del cargo por mora será de forma automática. Los clientes de tarjetas de crédito verán el ajuste reflejado en su próximo estado de cuenta.

Los clientes con dificultades para realizar sus pagos deben comunicarse a:

Préstamos personales y préstamos de auto: 787-729-8161

Tarjetas de crédito: 787- 282-6385

Hipotecas 787-283-4120 o visitar 1firstbank.com y acceder a “servicios de hipoteca”.

En el caso de clientes comerciales, la institución recomendó a estos comunicarse con su oficial de relación o con el gerente de su sucursal para las identificar alternativas disponibles.

Además, el centro de llamadas Commercial Loans and Deposits Call Center está disponible a través del 787-729-8149 (Banca Corporativa) y al 787-729-8136 (Banca de Negocios). De necesitar apoyo con Banca Digital para Negocios o Sistemas de Pago, debe comunicarse al FirstCommercial Service Center, marcando al 787-729-8290, Opción 2.

¿Cómo contribuir a la recuperación?

“Puerto Rico necesita ayuda inmediata, y es a través de las organizaciones sin fines de lucro que laboran directamente en las zonas más afectadas que nos aseguramos de que llegue sin demora”, indicó en una declaración escrita, Aurelio Alemán, presidente y principal oficial ejecutivo de la institución.

Al informar acerca del donativo de $300,000 a organizaciones del Tercer Sector, Alemán indicó que “confiamos en su agilidad y capacidad para hacer el mejor uso de estos fondos para que nada nos detenga en el camino a la recuperación”.

FirstBank otorgó los fondos a 27 organizaciones sin fines de lucro, considerando el apoyo particular que estas ofrecen.

Por ejemplo, organizaciones como Brigada Solidaria del Oeste, Acción Social, Fundación Mochileando, La Perla de Gran Precio, Puerto Rico Renace, Reborn Family Center, ACUTAS, Cáritas Puerto Rico, Centro Pro-Ayuda Edad Avanzada, Concilio Cristo la Roca, Jóvenes de PR en Riesgo, Cruz Roja de PR distribuyen suministros para los damnificados.

De igual forma, otras de las organizaciones beneficiarias como El Comedor de la Kennedy, La Fondita de Jesús y Plenitud PR se caracterizan por dar un plato de comida caliente a quienes más lo necesitan.

Techos pa’ mi gente y Ponce NHS contribuyen a la reparación de hogares, mientras el Centro de Deambulantes Cristo Pobre, Ser de PR e Iniciativa Comunitaria ofrecen apoyo en servicios de salud.

El Centro de Microempresas y Tecnologías Agrícolas Sustentables hace lo propio para asistir a los obreros de la tierra mientras Fondos Unidos, Boys & Girls Club, Yo No Me Quito y Mail From Heaven ofrecen apoyos diversos.

La institución también apoyó al Santuario de Animales San Francisco de Asís y PetFriendly, organizaciones dedicadas a la protección de animales.

Si usted interesa ayudar a quienes lo han perdido todo, puede hacer un donativo a través de la cuenta en FirstBank Huracán Fiona #0108004226. También puede contribuir a través de la aplicación ATH Móvil al pATH FirstBankFIONA. Para acceder a la lista de las organizaciones beneficiarias acceda a https://blog.1firstbank.com.