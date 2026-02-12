Forbes reconoce a First BanCorp

El desempeño financiero y la disciplina operativa de First BanCorp. fueron reconocidos a nivel nacional al alcanzar la posición número 44 en el ranking America’s Best Banks 2026 de Forbes, la mejor clasificación lograda por un banco en Puerto Rico, según indicó el banco en declaraciones escritas.

La institución bancaria explicó, en comunicado de prensa, que el listado anual de Forbes evalúa a los 100 bancos más sólidos de Estados Unidos, utilizando 11 métricas financieras clave relacionadas con crecimiento, rentabilidad, calidad crediticia, capital y desempeño operativo. Para esta edición, se analizaron los resultados financieros de los 12 meses finalizados el 30 de septiembre de 2025, así como el desempeño en el mercado de valores hasta el 23 de enero de 2025, detallaron.

“Este reconocimiento de Forbes valida la fortaleza de nuestro modelo de negocio y nuestro enfoque disciplinado en la gestión del riesgo, el capital y la rentabilidad, y refleja la confianza que el mercado ha depositado en nuestra institución,” expresó Aurelio Alemán, presidente y principal ejecutivo de First BanCorp. “Ser el banco mejor posicionado de Puerto Rico en este ranking nacional reafirma nuestro compromiso con una banca sólida, responsable y confiable, enfocada en servir a nuestros clientes y comunidades a largo plazo.”

PUBLICIDAD

El ranking de America’s Best Banks considera métricas como margen neto de interés, retorno sobre activos y capital, capital regulatorio, eficiencia operativa, calidad de activos y crecimiento de ingresos, entre otros indicadores financieros fundamentales. Los bancos evaluados incluyen las 200 instituciones públicas más grandes por activos en Estados Unidos, excluyendo subsidiarias de grupos mayores y entidades con matrices fuera de Estados Unidos.