Banca y Finanzas
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Forbes reconoce a First BanCorp

El banco obtiene la mejor clasificación en el ranking de America’s Best Banks 2026

12 de febrero de 2026 - 1:09 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Los bancos evaluados incluyen las 200 instituciones públicas más grandes por activos en Estados Unidos, excluyendo subsidiarias de grupos mayores y entidades con matrices fuera de Estados Unidos. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

El desempeño financiero y la disciplina operativa de First BanCorp. fueron reconocidos a nivel nacional al alcanzar la posición número 44 en el ranking America’s Best Banks 2026 de Forbes, la mejor clasificación lograda por un banco en Puerto Rico, según indicó el banco en declaraciones escritas.

La institución bancaria explicó, en comunicado de prensa, que el listado anual de Forbes evalúa a los 100 bancos más sólidos de Estados Unidos, utilizando 11 métricas financieras clave relacionadas con crecimiento, rentabilidad, calidad crediticia, capital y desempeño operativo. Para esta edición, se analizaron los resultados financieros de los 12 meses finalizados el 30 de septiembre de 2025, así como el desempeño en el mercado de valores hasta el 23 de enero de 2025, detallaron.

“Este reconocimiento de Forbes valida la fortaleza de nuestro modelo de negocio y nuestro enfoque disciplinado en la gestión del riesgo, el capital y la rentabilidad, y refleja la confianza que el mercado ha depositado en nuestra institución,” expresó Aurelio Alemán, presidente y principal ejecutivo de First BanCorp. “Ser el banco mejor posicionado de Puerto Rico en este ranking nacional reafirma nuestro compromiso con una banca sólida, responsable y confiable, enfocada en servir a nuestros clientes y comunidades a largo plazo.”

El ranking de America’s Best Banks considera métricas como margen neto de interés, retorno sobre activos y capital, capital regulatorio, eficiencia operativa, calidad de activos y crecimiento de ingresos, entre otros indicadores financieros fundamentales. Los bancos evaluados incluyen las 200 instituciones públicas más grandes por activos en Estados Unidos, excluyendo subsidiarias de grupos mayores y entidades con matrices fuera de Estados Unidos.

Según First BanCorp, “con esta clasificación continúa consolidando su posición como una de las instituciones financieras más sólidas y competitivas del sistema bancario estadounidense, manteniendo a Puerto Rico representado favorablemente en un ranking de alcance nacional”.

First BancorpFirst BankForbes
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
