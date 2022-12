New York — Sam Bankman-Fried accedió hoy, miércoles, a ser extraditado a los Estados Unidos para enfrentar cargos por fraude electrónico, fraude relacionado con el mercado de valores, lavado de dinero y violaciones de las leyes de financiamiento de campañas políticas por su rol en la espectacular implosión del mercado de valores de criptomonedas FTX.

Bankman-Fried, quien fue arrestado en Bahamas el 12 de diciembre luego que la Fiscalía para el Distrito Sur de Nueva York del Departamento de Justicia federal radicó los cargos antes mencionados, compareció hoy, miércoles, a un tribunal bahameño y, mediante su abogado, anunció su decisión de ser extraditado.

Sus abogados indicaron que aunque el fundador de FTX accedió a ser extraditado, la documentación necesaria no ha sido completada aún. Una vez los documentos necesarios sean radicados, Bankman-Fried podría viajar a los Estados Unidos tan temprano como en la tarde de hoy, indicó The Associated Press.

Las autoridades de Bahamas arrestaron a Bankman-Fried por pedido del gobierno de los Estados Unidos pues la Fiscalía sostiene que jugó un rol protagónico en el impresionante colapso de FTX y que luego escondió los problemas financieros del mercado de sus usuarios y de los inversionistas.

La Comisión de Bolsas y Valores (SEC) le imputa utilizar, ilegalmente, dinero de inversionistas para adquirir propiedades a nombre suyo y de su familia.

De ser encontrado culpable, Bankman-Fried, de 30 años, podría pasar el resto de su vida en la cárcel.

Un juez en Bahamas le denegó fianza al acoger los planteamientos del ministerio público de que representa un riesgo de fuga. El fundador y exdirector de FTX, cuya empresa llegó a ser valorada en sobre $32,000 millones, se encuentra sumariado en la cárcel Fox Hill, institución que ostenta un pobre récord de higiene y que, supuestamente, está infestada por ratas e insectos.

FTX se acogió, en noviembre, a la quiebra mediante el Capítulo 11 de reestructuración.

Una vez llegue a los Estados Unidos, se espera que el abogado Mark Cohen se haga cargo de su defensa, indicó el periódico The New York Times.