Multa federal a Robinhood por no proteger la información de clientes

Los cargos más significativos se reportaron el lunes en contra de la plataforma de inversión Robinhood Markets , por incumplimientos a través de sus empresas de corretaje Robinhood Securities, LLC y Robinhood Financial, LLC, las cuales acordaron pagar $45 millones en multas combinadas.

Las fallas de Robinhood

La SEC señaló que Robinhood no mantuvo comunicaciones electrónicas ni datos operativos básicos como exige la ley. Tampoco implementó las políticas adecuadas para proteger a los clientes contra el robo de identidad, entre 2019 y 2022.

Robinhood falló, además, entre junio y noviembre de 2021, en no abordar los riesgos relacionados con ciberseguridad en el acceso remoto, lo que resultó en la exposición de datos de millones de clientes.

También, durante 2020 y 2022, no investigó ni reportó transacciones sospechosas de manera oportuna y por un periodo de más de cinco años, Robinhood no presentó información completa y precisa sobre las transacciones bursátiles al regulador federal.

Luego de que la SEC encontrara los incumplimientos, Robinhood Securities acordó pagar una multa de $33.5 millones, mientras que Robinhood Financial tranzó $11.5 millones.

Más incumplimientos con registros electrónicos

Una de las sanciones que más saltó a la atención pública fue contra el banco de inversión Santander US Capital Markets LLC, multa con $4 millones , por el uso indebido de sistemas de mensajería, como WhatsApp.

“Las investigaciones revelaron que las firmas utilizaron métodos no autorizados de comunicación, conocidos como ‘comunicaciones fuera de canal’, que debían conservarse según las leyes de valores. Las violaciones involucraron a personal en múltiples niveles, incluidos supervisores y altos directivos. Las firmas también incumplieron las disposiciones de supervisión razonable para prevenir y detectar estas violaciones”, anunció la SEC.

No obstante, las multas más cuantiosas fueron emitidas a Blackstone Alternative Credit Advisors LP, Blackstone Management Partners LLC y Blackstone Real Estate Advisors LP por la suma combinada de $12 millones.

Le siguió la firma internacional de inversión Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P., con $11 millones, y la sociedad de corretaje y banca estadounidense Charles Schwab & Co., Inc., con $10 millones.