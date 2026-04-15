Hacienda otorga más tiempo a empleados federales para radicar su planilla

El Departamento de Hacienda informó que atinó sus estimados de radicación de planillas de contribución sobre ingresos para el presente ciclo contributivo.

Sin embargo, si usted todavía no ha completado los trámites para cumplir con su responsabilidad fiscal, puede radicar su planilla más tarde siempre que solicite una prórroga antes de la medianoche de este miércoles, 15 de abril.

En el caso de los empleados federales en la isla que laboran para el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés), Hacienda otorgó una extensión de 30 días, debido a que estos encaran las secuelas de los cierres parciales del gobierno federal.

Hacienda informó que la concesión de tiempo adicional no conlleva intereses ni penalidades.

Sin embargo, los empleados federales que trabajen para DHS en Puerto Rico o en agencias relacionadas como la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA; en inglés), deben utilizar el formulario SC2644, disponible en la plataforma del Sistema Unificado de Rentas Internas (SURI).

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El mismo formulario aplica para el resto de los contribuyentes que interesen el aplazamiento.

No obstante, la agencia tributaria informa que atrasar la radicación de la planilla de contribución sobre ingresos no extiende el término para pagar cualquier balance pendiente.