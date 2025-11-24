Island Finance tiene nuevos dueños

La firma de inversión privada VRM Penzini Capital adquirió la compañía de préstamos pequeños, Island Finance, tras finiquitar un acuerdo con J.C. Flowers, LLC.

La transacción está pendiente a la aprobación de Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) y el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), y se espera se complete en diciembre de 2025.

“En VRM Companies, a través de nuestro brazo de capital privado, VRM Penzini Capital, tenemos como misión impactar positivamente el ecosistema económico de la isla”, expresó Rafael Rojo, presidente y CEO de VRM Companies y Managing Partner de VRM Penzini Capital.

“A través de empresas como Island Finance, apoyamos e impactamos a miles de familias puertorriqueñas brindando acceso a soluciones financieras que resuelvan sus necesidades. Al igual que en nuestros desarrollos, esta inversión refleja nuestro objetivo de contribuir a un crecimiento económico que apoye y eleve a las comunidades en toda la isla”, continuó.

PUBLICIDAD

Esta sería la segunda transacción significativa de VRM Companies, durante el mismo mes, luego de ser una de las dos empresas en adquirir los medios de comunicación Metro Puerto Rico, El Calce y Sabrosía.

Island Finance cuenta con alrededor de 500 empleados en 47 sucursales por todo Puerto Rico. En 66 años de operación en Puerto Rico, la financiera ha formado parte de la cartera de algunas reconocidas instituciones financieras como Wells Fargo, Santander y J.C. Flowers & Co.

“Para VRM Penzini Capital, tener el privilegio de liderar esta compañía refleja de manera contundente el avance del capital puertorriqueño. Nos llena de orgullo continuar construyendo sobre este legado”, Carlos Penzini, Managing Partner de VRM Penzini Capital.

En 2017, la firma de inversiones J.C. Flowers plantó bandera en Puerto Rico, tras haber completado la compra de la compañía de préstamos pequeños, cuando esta estaba en manos de Banco Santander.

De acuerdo con VRM Penzini Capital, Island Finance es la empresa de financiamiento al consumidor más grande del país fuera del sector bancario.

Según Joche Valdés, presidente de VRM Companies, la adquisición refleja cómo el fondo moviliza capital local para invertir en empresas puertorriqueñas y aportar al crecimiento económico de la isla.