24 de noviembre de 2025
Island Finance tiene nuevos dueños

VRM Penzini Capital acordó adquirir la financiera a J.C. Flowers, en una transacción pendiente a la aprobación del gobierno

24 de noviembre de 2025 - 5:30 PM

La venta de los activos de Island Finance supone el achicamiento de la estructura de negocios de Santander en la isla. (Archivo/GFR)
La venta de los activos de Island Finance supone el achicamiento de la estructura de negocios de Santander en la isla.
Efraín Montalbán Ríos
Por Efraín Montalbán Ríos
Periodista de Negociosefrain.montalban@gfrmedia.com

La firma de inversión privada VRM Penzini Capital adquirió la compañía de préstamos pequeños, Island Finance, tras finiquitar un acuerdo con J.C. Flowers, LLC.

La transacción está pendiente a la aprobación de Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) y el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), y se espera se complete en diciembre de 2025.

“En VRM Companies, a través de nuestro brazo de capital privado, VRM Penzini Capital, tenemos como misión impactar positivamente el ecosistema económico de la isla”, expresó Rafael Rojo, presidente y CEO de VRM Companies y Managing Partner de VRM Penzini Capital.

“A través de empresas como Island Finance, apoyamos e impactamos a miles de familias puertorriqueñas brindando acceso a soluciones financieras que resuelvan sus necesidades. Al igual que en nuestros desarrollos, esta inversión refleja nuestro objetivo de contribuir a un crecimiento económico que apoye y eleve a las comunidades en toda la isla”, continuó.

Esta sería la segunda transacción significativa de VRM Companies, durante el mismo mes, luego de ser una de las dos empresas en adquirir los medios de comunicación Metro Puerto Rico, El Calce y Sabrosía.

Island Finance cuenta con alrededor de 500 empleados en 47 sucursales por todo Puerto Rico. En 66 años de operación en Puerto Rico, la financiera ha formado parte de la cartera de algunas reconocidas instituciones financieras como Wells Fargo, Santander y J.C. Flowers & Co.

“Para VRM Penzini Capital, tener el privilegio de liderar esta compañía refleja de manera contundente el avance del capital puertorriqueño. Nos llena de orgullo continuar construyendo sobre este legado”, Carlos Penzini, Managing Partner de VRM Penzini Capital.

En 2017, la firma de inversiones J.C. Flowers plantó bandera en Puerto Rico, tras haber completado la compra de la compañía de préstamos pequeños, cuando esta estaba en manos de Banco Santander.

De acuerdo con VRM Penzini Capital, Island Finance es la empresa de financiamiento al consumidor más grande del país fuera del sector bancario.

Según Joche Valdés, presidente de VRM Companies, la adquisición refleja cómo el fondo moviliza capital local para invertir en empresas puertorriqueñas y aportar al crecimiento económico de la isla.

“Es un ciclo que genera más valor, con inversionistas puertorriqueños respaldando instituciones locales para crear oportunidades, prosperidad y una resiliencia económica duradera para las familias de la isla. Así es que se construyen economías sólidas”, comunicó Valdés.

Efraín Montalbán Ríos
Por los pasados cinco años, Efraín Montalbán Ríos ha ejercido como periodista y productor en distintos medios de comunicación locales. Es egresado de la Escuela de Comunicación –ahora facultad- de la...
