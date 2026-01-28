Opinión
Se adhiere a los criterios de The Trust Project

La Fed mantiene intacta la tasa de interés

El banco central estadounidense asegura que la economía se mueve “a paso sólido” y no modifica su política monetaria a pesar de las exigencias de Donald Trump

28 de enero de 2026 - 3:35 PM


En la foto, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell. (Manuel Balce Ceneta)
Por Servicios combinados

A pesar de la presión de la Casa Blanca para reducir el costo de tomar prestado, la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) comenzó el 2026 manteniendo intacta la tasa de fondos federales tras concluir que la actividad económica se mantiene en expansión “a paso sólido”.

La determinación de la Fed se dio a conocer este miércoles, cuando los gobernadores que integran el Comité Federal de Mercados Abiertos (FOMC, en inglés) reiteraran que continuarán analizando de cerca el curso de la actividad económica y que están listos para tomar acción en caso de que surjan riesgos que ameritan el ajuste de política monetaria.

En consecuencia, la tasa de fondos federales se mantiene entre 3.5% y 3.75%.

El año pasado, la Fed redujo la tasa de fondos federales -la principal referencia para que las instituciones miembros se presten entre sí- en tres ocasiones. Esto, con la expectativa de apuntalar la economía estadounidense en medio de los efectos de la política arancelaria adoptada por el presidente Donald Trump en abril del año pasado.

La determinación a la baja buscaba entonces prevenir un deterioro más agudo del mercado laboral estadounidense, después de que la contratación se desacelerara casi por completo.

El ajuste de política monetaria, empero, ha sido criticado ampliamente por Trump, quien lo ha considerado insuficiente e incluso, ha verbalizado su intención de destituir al presidente de la Fed, Jerome Powell.

En ese sentido, aunque la Fed entiende que se observa una mejoría económica, la determinación podría interpretarse como un desafío a Trump.

Powell anunció el pasado 11 de enero que la Fed había recibido citaciones del Departamento de Justicia federal. Entonces, Powell indicó que la indagación está relacionada a una investigación criminal sobre su testimonio ante el Congreso acerca de una renovación de $2,500 millones a la sede de la institución.

Powell, en una declaración en video inusualmente directa, dijo que las citaciones eran un pretexto para castigar a la Fed por no recortar las tasas más rápidamente.

Powell tendrá una conferencia de prensa esta tarde para ofrecer más detalles de la determinación del FOMC.

Tags
Banco de la Reserva FederalTasa de interésEconomía de Estados UnidosJerome Powell
ACERCA DEL AUTOR
Servicios combinados
